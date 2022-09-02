Веб дизайнер (UX/UI)

👋 Привет!

Меня зовут Арина, и я веб-дизайнер. (В том числе UX/UI)

С удовольствием создам уникальный дизайн сайта, продуманный под аудиторию и задачи вашего бизнеса.

Имею опыт работы в создании лендингов и многостраничных сайтов с предварительным анализом и созданием CJM, UserStory, UserFlow.

Работаю в Figma, Photoshop, Tilda.

Качественный дизайн любой сложности:

лендинг

многостраничный сайт

корпоративный сайт

интернет-магазин

Отправка ТЗ

Уточнение необходимых для работы нюансов

Разработка прототипа

Предоплата 30% от стоимости

Внесение правок по необходимости

Работа над дизайном (кол-во правок не ограничено 🔥)

Оплата

Telegram @bashkirovaarina