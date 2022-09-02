Арина Башкирова bashkirovaarinabashkirovaarina
27 летРоссия/Санкт-Петербург
2 года на фриланс-бирже
Была
год назад
Веб дизайнер (UX/UI)
👋 Привет!
Меня зовут Арина, и я веб-дизайнер. (В том числе UX/UI)
С удовольствием создам уникальный дизайн сайта, продуманный под аудиторию и задачи вашего бизнеса.
Имею опыт работы в создании лендингов и многостраничных сайтов с предварительным анализом и созданием CJM, UserStory, UserFlow.
Работаю в Figma, Photoshop, Tilda.
Качественный дизайн любой сложности:
- лендинг
- многостраничный сайт
- корпоративный сайт
- интернет-магазин
- Отправка ТЗ
- Уточнение необходимых для работы нюансов
- Разработка прототипа
- Предоплата 30% от стоимости
- Внесение правок по необходимости
- Работа над дизайном (кол-во правок не ограничено 🔥)
- Оплата
Telegram @bashkirovaarina
Instagram @bashkirovaarina
Я против войны в Украине!
Портфолио
- Дизайн рекламы для Instagram5 просмотров
- Дизайн рекламы для Instagram3 просмотра
- Дизайн баннеров4 просмотра
- Дизайн визиток3 просмотра
- Многостраничный сайт для компании ZooMaster6 просмотров
- Создание страницы товара3 просмотра
- Редизайн главного экрана Tinkoff2 просмотра