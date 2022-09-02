bashkirovaarina

Арина Башкирова bashkirovaarina

 
27 летРоссия/Санкт-Петербург
2 года на фриланс-бирже
Была
год назад
Веб дизайнер (UX/UI)

👋 Привет! 

Меня зовут Арина, и я веб-дизайнер. (В том числе UX/UI)

С удовольствием создам уникальный дизайн сайта, продуманный под аудиторию и задачи вашего бизнеса.

Имею опыт работы в создании лендингов и многостраничных сайтов с предварительным анализом и созданием CJM, UserStory, UserFlow.

Работаю в Figma, Photoshop, Tilda.

Качественный дизайн любой сложности:

  • лендинг
  • многостраничный сайт
  • корпоративный сайт
  • интернет-магазин
✅ Этапы работы:

  • Отправка ТЗ
  • Уточнение необходимых для работы нюансов
  • Разработка прототипа
  • Предоплата 30% от стоимости
  • Внесение правок по необходимости
  • Работа над дизайном (кол-во правок не ограничено 🔥)
  • Оплата
 Связаться со мной:

Telegram @bashkirovaarina

Instagram @bashkirovaarina

Дизайн сайтаFigmaTildaPhotoshop