Требуется загрузить 62 видео-поста в Instagram. Все видео предоставляются. Задача срочная, необходимо оперативно наполнить аккаунт контентом.
Заполнение таблиц данными из внешних ресурсов
1. Копировать данные из внешнего источника (сайта)
2. По ТЗ вставлять эти данные во внутренний источник с минимальной редакцией
250-300 р/час работы. Объем большой.
Заявки фрилансеров
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