Заполнение таблиц данными из внешних ресурсов

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Закрыт30 заявок438 просмотров

1. Копировать данные из внешнего источника (сайта)

2. По ТЗ вставлять эти данные во внутренний источник с минимальной редакцией

250-300 р/час работы. Объем большой.

3 года назад
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