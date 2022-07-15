Необходимо спарсить все категории товаров с сайта мебельной фабрики 'ТРИЯ'. Требуется собрать фотографии, характеристики, описания и цены товаров. Результаты должны быть представлены в формате CSV, XLS или другом читаемом формате, подходящем для импорта на WordPress. Укажите количество категорий и товаров в таблице.