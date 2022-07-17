нужно сделать новую карточку товара

- админка на WordPress - часть карточки заполняется с использованием html и css (достаточно общих знаний, т.к. карточки шаблонные)

- Фотографии имеются , можно добавить свои наработки в процессе

- Текст-описание 500 символов без пробелов (уникальность не менее 85%)

- Общие навыки фотошопа: обработка фотографий, наложение шрифта на фотографию

Работа не разовая, если все пройдёт хорошо, то будем сотрудничать дальше, товара много 🤝

Цена обсуждается