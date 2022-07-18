Требуется перенести контент с сайта на WordPress на HTML-шаблон. Необходимо скопировать заголовки и тексты с 35 страниц, редактируя через текстовый редактор. После вставки проверка отображения в браузере. Укажите сроки и стоимость в заявках. Оплата через Сбербанк.