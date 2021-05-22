Доброго времени суток , меня зовут Арсений. Можно просто - Сеня :)

Профессионально занимаюсь веб-дизайном, к работе отношусь кропотливо и серьезно. Каждый проект выполняю с душой, моя цель это сделать не просто красивую картинку, а дизайн который будет приносить пользу, по этому работаю до полного утверждения и очень погружаюсь в проект. К заказчику отношусь с уважением и пониманием, хамство и грубость не входит в мой круг интересов, с не воспитанными людьми не работаю. Обращайтесь в любой момент, буду рад новым знакомствам

📣 Портфолио: SeNYa Yurchenko on Behance