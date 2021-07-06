mokerovg

Валентин Мокеров mokerovg

 
24 года
4 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад

👋 Привет!

Я Веб-дизайнер-Валик ;) Специализируюсь на разработке дизайна Landing Page и промо-сайтов.

С головой погружусь в Ваш проект, с целью сделать ваш сайт уникальным, стильным, удобным, интуитивно понятным и выполняющим свою задачу.

Ключевые навыки:

  • Анализ конкурентов.
  • Понимание принципов UI/UX;
  • Разработка дизайн-концепции;
  • Понимание принципов построения веб-дизайна;
  • Владение современными трендами в веб-дизайне;
  • Умение проектировать и создавать промо-страницы, Landing Page, полноценные сайты;
  • Умение работать с контентом при создании макетов;

酪 Мои контакты:

G-mail: [email protected]

Telegram: t.me/mokerovg

Instagram: instagram.com/mokerovg/

WhatsApp: +375 (25) 512 -74 -73

VK: vk.com/tracew0w

Мое портфолио на Behance:

https://www.behance.net/valentinmokerov

...
средняя оценка
...
процент рекомендаций
...
рейтинг фрилансера
Для подсчета статистики необходимо не менее 5 отзывов за год
0 из 5

Отзывы заказчиков

fora85
Анна 
39 лет
10 лет в сервисе
Была
3 года назад
$96
9 баллов
4 года назад
Дизайн сайта автоперевозок
Дизайн выполнен хорошо
Хороший заказчик! Понятная задача без каких-либо "подводных камней". Своевременная оплата проекта! Рекомендую к сотрудничеству! :)
Ответный отзыв
Дизайн сайтов
1 отзыв
$3/час
от $50от 3 дней
#645