👋 Привет!

Я Веб-дизайнер-Валик ;) Специализируюсь на разработке дизайна Landing Page и промо-сайтов.

С головой погружусь в Ваш проект, с целью сделать ваш сайт уникальным, стильным, удобным, интуитивно понятным и выполняющим свою задачу.

Ключевые навыки:

Анализ конкурентов.

Понимание принципов UI/UX;

Разработка дизайн-концепции;

Понимание принципов построения веб-дизайна;

Владение современными трендами в веб-дизайне;

Умение проектировать и создавать промо-страницы, Landing Page, полноценные сайты;

Умение работать с контентом при создании макетов;

酪 Мои контакты:

G-mail: [email protected]

Telegram: t.me/mokerovg

Instagram: instagram.com/mokerovg/

WhatsApp: +375 (25) 512 -74 -73

VK: vk.com/tracew0w

Мое портфолио на Behance:

https://www.behance.net/valentinmokerov