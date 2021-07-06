👋 Привет!
Я Веб-дизайнер-Валик ;) Специализируюсь на разработке дизайна Landing Page и промо-сайтов.
С головой погружусь в Ваш проект, с целью сделать ваш сайт уникальным, стильным, удобным, интуитивно понятным и выполняющим свою задачу.
Ключевые навыки:
- Анализ конкурентов.
- Понимание принципов UI/UX;
- Разработка дизайн-концепции;
- Понимание принципов построения веб-дизайна;
- Владение современными трендами в веб-дизайне;
- Умение проектировать и создавать промо-страницы, Landing Page, полноценные сайты;
- Умение работать с контентом при создании макетов;
酪 Мои контакты:
G-mail: [email protected]
Telegram: t.me/mokerovg
Instagram: instagram.com/mokerovg/
WhatsApp: +375 (25) 512 -74 -73
VK: vk.com/tracew0w
Мое портфолио на Behance:
Я против войны в Украине!
...
средняя оценка
...
процент рекомендаций
...
рейтинг фрилансера
Для подсчета статистики необходимо не менее 5 отзывов за год
0 из 5
Портфолио
- Лендинг для профессионального фотографа65 просмотров
- Лендинг для строительной компании66 просмотров
- Лендинг для автосервиса68 просмотров
Отзывы заказчиков
$96
9 баллов
4 года назад
Дизайн выполнен хорошо
Ответный отзыв
Хороший заказчик! Понятная задача без каких-либо "подводных камней". Своевременная оплата проекта! Рекомендую к сотрудничеству! :)
Дизайн сайтов
1 отзыв
$3/час
от $50от 3 дней
#645