Дизайн сайта автоперевозок

$90
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен46 заявок755 просмотров

Добрый день, Сделать дизайн сайта автобусных перевозок Крым-Украина, десктоп и мобильная, цена 7000 руб

4 года назад
fora85
Анна 
39 лет
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3 года назад

Выбранный исполнитель

mokerovg
24 года
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Был
3 года назад
4 года назад
$96
25 дней
Дизайн выполнен хорошо
Хороший заказчик! Понятная задача без каких-либо "подводных камней". Своевременная оплата проекта! Рекомендую к сотрудничеству! :)

Заявки фрилансеров

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