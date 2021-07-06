Подготовить дизайн лендинга, посвященный чемпионату Европы по футболу, в 2-х вариациях: под размер1920х1080 и 1080х1920 (горизонт и вертикаль) Стиль: минималистичный, графика, без иллюстраций Фон: нейтральный однотон по брендбуку либо градиент/паттерн на ...
Дизайн сайта автоперевозок
Добрый день, Сделать дизайн сайта автобусных перевозок Крым-Украина, десктоп и мобильная, цена 7000 руб
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