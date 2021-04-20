Красивый и удобный дизайн для Вашего сайта.

Здравствуйте! Меня зовут Никита, я занимаюсь веб-дизайном.

Хоть и опыта в дизайне у меня не много, но это скорее плюс ,

потому что каждая работа формирует моё портфолио .

Соответственно - я буду делать всё качественно , чтобы сделать себе крутое портфолио)

Готов работать до полного Вашего одобрения .

. Умею правильно распоряжаться временем и не затягивать проекты .

Instagram: @nikitapuzo

Telegram: @phisyatka

Whatsapp: +7 (919) 912-40-00

Skype: nikitos13579