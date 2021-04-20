Красивый и удобный дизайн для Вашего сайта.
Здравствуйте! Меня зовут Никита, я занимаюсь веб-дизайном.
Хоть и опыта в дизайне у меня не много, но это скорее плюс,
потому что каждая работа формирует моё портфолио.
Соответственно - я буду делать всё качественно, чтобы сделать себе крутое портфолио)
- Готов работать до полного Вашего одобрения.
- Умею правильно распоряжаться временем и не затягивать проекты.
Instagram: @nikitapuzo
Telegram: @phisyatka
Whatsapp: +7 (919) 912-40-00
Skype: nikitos13579
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$20
средняя цена заказа
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нет принятых заявок
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нет постоянных заказчиков
1
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Портфолио
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Отзывы заказчиков
$20
10 баллов
3 года назад
Никита отличный специалист, выполнил поставленную задачу на отлично, рекомендую!
Ответный отзыв
Спасибо Александру за приятный опыт сотрудничества. Правильная постановка задачи, объяснял всё понятно на протяжении всего проекта. Приятен в общении. Постоянно был на связи и оплатил заказ во время.
Дизайн сайтов
1 отзыв
$30/час
от $100от 1 дня
нет рейтинга