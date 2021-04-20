Nikitatehniq

Никита Nikitatehniq

 
26 летРоссия/Сарапул
3 года на фриланс-бирже
Был
год назад
Красивый и удобный дизайн для Вашего сайта.

Здравствуйте! Меня зовут Никита, я занимаюсь веб-дизайном.

Хоть и опыта в дизайне у меня не много, но это скорее плюс,

потому что каждая работа формирует моё портфолио.

Соответственно - я буду делать всё качественно, чтобы сделать себе крутое портфолио)

  • Готов работать до полного Вашего одобрения.
  • Умею правильно распоряжаться временем и не затягивать проекты.
Мои контакты :

Instagram: @nikitapuzo

Telegram: @phisyatka

Whatsapp: +7 (919) 912-40-00

Skype: nikitos13579

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$20
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
1
безопасных платежей
Портфолио
Отзывы заказчиков
Tired
43 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$20
10 баллов
3 года назад
Нужно оформить красиво главную страницу
Никита отличный специалист, выполнил поставленную задачу на отлично, рекомендую!
Спасибо Александру за приятный опыт сотрудничества. Правильная постановка задачи, объяснял всё понятно на протяжении всего проекта. Приятен в общении. Постоянно был на связи и оплатил заказ во время.
Ответный отзыв
Дизайн сайтов
1 отзыв
$30/час
от $100от 1 дня
нет рейтинга