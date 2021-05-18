Была поставлена задача разработать дизайн лендинга для основного сайта компании, где будет указана только одна линейка продукции. ТЗ предоставили. Логотип, фото продукции и тексты тоже. Екатерина справилась с поставленной задачей. Были правки по дизайну, небольшие недопонимания. Но удалось всё уладить. Бонусом для нас Екатерина сама разработала инструкцию по эксплуатации продукции. Работой доволен. Рекомендую