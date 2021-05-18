Дизайн лендинга

$70
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен4 заявки279 просмотров

Сделать лендинг под основной многостраничный сайт, который будет представлять только одну линейку продукции - дорожные ограждения.

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На сайте должна быть ссылка на наш основной сайт.

Также предусмотреть промокод на 2021 год и предоставление инструкции по эксплуатации ограждений

4 года назад
strod-servis
Вячеслав 
29 лет
4 года в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

popovaSamara
Екатерина 
39 лет
4 года в сервисе
Была
2 года назад
4 года назад
$65
5 дней
Была поставлена задача разработать дизайн лендинга для основного сайта компании, где будет указана только одна линейка продукции. ТЗ предоставили. Логотип, фото продукции и тексты тоже. Екатерина справилась с поставленной задачей. Были правки по дизайну, небольшие недопонимания. Но удалось всё уладить. Бонусом для нас Екатерина сама разработала инструкцию по эксплуатации продукции. Работой доволен. Рекомендую
С заказчиком работать было удобно, немного были задержки с ответом, т.к компания большая и человек просто был занят. ТЗ было четким, внесли немного правок. Всё оплатили без задержек! Спасибо за работу

Заявки фрилансеров

Яна
 
33 года
4 года в сервисе
Была
2 года назад
2 отзыва(-1)
4 года назад
Дмитрий
 
33 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад
1 отзыв
4 года назад
popovaSamara
Екатерина 
39 лет
4 года в сервисе
Была
2 года назад
4 года назад
Роман
 
21 год
7 лет в сервисе
Был
30 минут назад
42 отзыва
4 года назад

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