День добрый! Мы небольшая команда, занимаемся созданием сайтов и продвижением. В связи с расширением бизнеса ищем в команду дизайнера для разработки макетов сайтов. Дизайн-макет — в figma, две версии, ...
Дизайн лендинга
Сделать лендинг под основной многостраничный сайт, который будет представлять только одну линейку продукции - дорожные ограждения.
Структура:
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Преимущества
Каталог
Заказ звонка
Заказ товара
Контакты.
На сайте должна быть ссылка на наш основной сайт.
Также предусмотреть промокод на 2021 год и предоставление инструкции по эксплуатации ограждений
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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