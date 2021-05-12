UX/UI дизайн любой сложности
Здравствуйте!
Меня зовут Яна. Я UX/UI дизайнер. Специализируюсь на создании лендингов, интернет-магазинов, онлайн-сервисов, корпоративных сайтов.
Работаю в Figma и Photoshop
Профессионально владею Figma. Создаю анимированный дизайн: который показывает не только как выглядит будущий сайт, но и как он будет работать (как выглядят кнопки до/после нажатия, открываются окна pop-up, просматриваются галереи). Если же Вам нужен дизайн сайта в PSD сделаю так же качественно и быстро.
Правки
Правки для Вас бесплатны. Работаем пока Вы не скажете "Идеально!".
Стоимость
Окончательную стоимость заказа зависит от объема работы и Вашего бюджета. При заказе больших сайтов стоимость проекта Вас приятно удивит!
Моя цель — сделать вас моим постоянным клиентом!
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