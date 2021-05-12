Договорились в переписке, заранее, что ЕСЛИ дизайн не понравиться моему клиенту, то ответственность ляжет на данного специалиста. Заранее предупредил! В итоге дизайн не зашел, а с меня спрашивают за работу, т.е. я ДОЛЖЕН заплатить из своего кармана на том простом основании что дизайнер потратил время. Если Вы хотите заплатить не за результат а за время чье-то то обращайтесь к этому специалисту!