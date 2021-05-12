iana_k

Яна iana_k

 
32 годаТурция/Измир
3 года на фриланс-бирже
Была
год назад
Веб-дизайнер | Web Designer

UX/UI дизайн любой сложности

Здравствуйте!

Меня зовут Яна. Я UX/UI дизайнер. Специализируюсь на создании лендингов, интернет-магазинов, онлайн-сервисов, корпоративных сайтов.

Работаю в Figma и Photoshop

Профессионально владею Figma. Создаю анимированный дизайн: который показывает не только как выглядит будущий сайт, но и как он будет работать (как выглядят кнопки до/после нажатия, открываются окна pop-up, просматриваются галереи). Если же Вам нужен дизайн сайта в PSD сделаю так же качественно и быстро.

Правки

Правки для Вас бесплатны. Работаем пока Вы не скажете "Идеально!".

Стоимость

Окончательную стоимость заказа зависит от объема работы и Вашего бюджета. При заказе больших сайтов стоимость проекта Вас приятно удивит!

Моя цель — сделать вас моим постоянным клиентом!

Дизайн сайтаFigma
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$50
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
1
безопасных платежей
Отзывы заказчиков
Mezentsev66
36 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
$150
2 балла
год назад
Нарисовать интересный и креативный дизайн (только с опытом)
Договорились в переписке, заранее, что ЕСЛИ дизайн не понравиться моему клиенту, то ответственность ляжет на данного специалиста. Заранее предупредил! В итоге дизайн не зашел, а с меня спрашивают за работу, т.е. я ДОЛЖЕН заплатить из своего кармана на том простом основании что дизайнер потратил время. Если Вы хотите заплатить не за результат а за время чье-то то обращайтесь к этому специалисту!
guest_16198848085769
3 года в сервисе
Был
2 года назад
$45
10 баллов
3 года назад
Дизайн 1 страницы приложения
Спасибо Яне за качественное и оперативное выполнение работы. Человек внимателен к деталям и умеет слушать. Большего и желать нельзя Рекомендую!
Приятно работать с Артемом. Четкое и понятное ТЗ, оперативные ответы на все мои вопросы. Рекомендую!
Ответный отзыв