День добрый! Мы небольшая команда, занимаемся созданием сайтов и продвижением. В связи с расширением бизнеса ищем в команду дизайнера для разработки макетов сайтов. Дизайн-макет — в figma, две версии, ...
Дизайн лендинга
Нужен дизайн лендинга по продаже курса для определения своего предназначения. Есть прототип и реф.
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