Дизайн лендинга

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен80 заявок1047 просмотров

Нужен дизайн лендинга по продаже курса для определения своего предназначения. Есть прототип и реф.

4 года назад
Be_roo
36 лет
10 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

JuliaTarzyan
Юлия 
26 лет
4 года в сервисе
Была
2 года назад
4 года назад
$95
5 дней
Escrow
Отлично сработались, дизайн и общение понравилось!
Приятный заказчик, оперативная обратная связь, своевременная оплата! Рекомендую к сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

Оксана
 
31 год
5 лет в сервисе
Была
5 месяцев назад
6 отзывов
4 года назад
Анна
 
47 лет
17 лет в сервисе
Была
5 дней назад
145 отзывов
4 года назад
Ирина
 
32 года
4 года в сервисе
Была
4 месяца назад
4 года назад
Мария
 
23 года
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Ольга
 
25 лет
4 года в сервисе
Была
3 года назад
3 отзыва
4 года назад
Елизавета
 
28 лет
7 лет в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Влад
 
23 года
8 лет в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
Мария
 
21 год
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Алина
 
26 лет
4 года в сервисе
Была
3 года назад
8 отзывов
4 года назад
Оксана
 
49 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Артур
 
28 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Игорь
 
25 лет
4 года в сервисе
Был
6 месяцев назад
4 года назад
Арсений
 
23 года
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Владимир
 
27 лет
7 лет в сервисе
Был
2 года назад
19 отзывов
4 года назад
Евгений
 
35 лет
6 лет в сервисе
Был
2 часа назад
27 отзывов
4 года назад
Ангелина
 
28 лет
5 лет в сервисе
Была
3 года назад
18 отзывов
4 года назад
Максим
 
27 лет
9 лет в сервисе
Был
11 дней назад
62 отзыва
4 года назад
Марина
 
43 года
16 лет в сервисе
Была
3 года назад
119 отзывов
4 года назад
Екатерина
 
31 год
4 года в сервисе
Была
год назад
4 года назад
Александр
 
24 года
4 года в сервисе
Был
месяц назад
4 года назад
Наринэ
 
27 лет
11 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
7 отзывов
4 года назад
Геворг
 
27 лет
4 года в сервисе
Был
2 года назад
1 отзыв
4 года назад
Валентин
 
24 года
4 года в сервисе
Был
3 года назад
1 отзыв
4 года назад
Александр
 
34 года
16 лет в сервисе
Был
месяц назад
162 отзыва(-5)
4 года назад
Маргарита
 
24 года
5 лет в сервисе
Была
2 года назад
2 отзыва
4 года назад
Маргарита
 
25 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Сергей
 
27 лет
4 года в сервисе
Был
3 года назад
1 отзыв
4 года назад
Надежда
 
24 года
4 года в сервисе
Была
3 года назад
4 года назад
Екатерина
 
41 год
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Валерия
 
19 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Дарья
 
26 лет
4 года в сервисе
Была
3 года назад
8 отзывов
4 года назад
Лина
 
36 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Андрей
 
42 года
6 лет в сервисе
Был
год назад
209 отзывов(-3)
4 года назад
Никита
 
27 лет
4 года в сервисе
Был
2 года назад
1 отзыв
4 года назад
Андрей
 
36 лет
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
Александра
 
19 лет
4 года в сервисе
Была
3 года назад
4 года назад
Светлана
 
25 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Дарья
 
25 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Александр
 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
7 часов назад
287 отзывов
4 года назад
Павел
 
27 лет
4 года в сервисе
Был
8 месяцев назад
2 отзыва
4 года назад
Иветта
 
23 года
4 года в сервисе
Была
3 года назад
4 года назад
Лилия
 
42 года
9 лет в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Оксана
 
33 года
4 года в сервисе
Была
2 года назад
4 года назад
Виталий
 
36 лет
4 года в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
Игорь
 
27 лет
4 года в сервисе
Был
3 года назад
3 отзыва
4 года назад
Роман
 
32 года
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
20 отзывов
4 года назад
Анна
 
34 года
5 лет в сервисе
Была
3 года назад
12 отзывов
4 года назад
Алёна
 
34 года
5 лет в сервисе
Была
4 года назад
1 отзыв
4 года назад
Анна
 
25 лет
4 года в сервисе
Была
3 года назад
4 года назад
Антон
 
39 лет
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
1 отзыв
4 года назад
Максим
 
27 лет
6 лет в сервисе
Был
7 дней назад
58 отзывов
4 года назад
Алеся
 
28 лет
5 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
59 отзывов
4 года назад
Вадим
 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
2 часа назад
11 отзывов
4 года назад
ТОП-5
Дизайн сайтов
Владимир
 
39 лет
14 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
99 отзывов
4 года назад
Евгений
 
26 лет
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
7 отзывов
4 года назад
Татьяна
 
31 год
4 года в сервисе
Был
3 года назад
5 отзывов
4 года назад
Валерия
 
30 лет
4 года в сервисе
Была
9 месяцев назад
77 отзывов(-2)
4 года назад
Юлия
 
31 год
4 года в сервисе
Была
3 года назад
1 отзыв
4 года назад
Снежана
 
20 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
JuliaTarzyan
Юлия 
26 лет
4 года в сервисе
Была
2 года назад
4 года назад
Артём
 
32 года
8 лет в сервисе
Был
час назад
168 отзывов
4 года назад
Лучший веб-дизайнер марта
ТОП-5
Дизайн сайтов
Евгения
 
27 лет
4 года в сервисе
Была
2 года назад
4 отзыва
4 года назад
Андрей
 
25 лет
5 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
38 отзывов
4 года назад
Остап
 
25 лет
5 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
28 отзывов
4 года назад
Татьяна
 
46 лет
16 лет в сервисе
Была
год назад
145 отзывов
4 года назад
Максим
 
23 года
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
13 отзывов
4 года назад
Баястан
 
20 лет
4 года в сервисе
Был
год назад
13 отзывов
4 года назад
Анна
 
27 лет
7 лет в сервисе
Была
3 года назад
1 отзыв
4 года назад
Иван
 
36 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Дмитрий
 
39 лет
15 лет в сервисе
Был
3 часа назад
60 отзывов
4 года назад
ТОП-10
Дизайн сайтов
Алексей
 
46 лет
16 лет в сервисе
Был
8 часов назад
610 отзывов
4 года назад
#1
Дизайн сайтов
Валентина
 
28 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Богдан
 
28 лет
5 лет в сервисе
Был
день назад
24 отзыва
4 года назад
Андрей
 
43 года
18 лет в сервисе
Был
5 дней назад
151 отзыв
4 года назад
Юлия
 
34 года
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Иван
 
29 лет
4 года в сервисе
Был
3 года назад
13 отзывов
4 года назад
Элеонора
 
35 лет
12 лет в сервисе
Была
год назад
16 отзывов
4 года назад
Артём
 
25 лет
4 года в сервисе
Был
3 дня назад
28 отзывов
4 года назад
Андрей
 
24 года
5 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
38 отзывов
4 года назад
Роман
 
21 год
7 лет в сервисе
Был
30 минут назад
42 отзыва
4 года назад

  • Похожие заказы

  • Дизайнер сайтов для постоянного сотрудничества

    День добрый! Мы небольшая команда, занимаемся созданием сайтов и продвижением. В связи с расширением бизнеса ищем в команду дизайнера для разработки макетов сайтов. Дизайн-макет — в figma, две версии, ...

    FigmaTilda
    Дизайн сайтов77 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Подобрать картинки для сайта

    Всем привет!Есть два сайта, где нужно заменить картинки. 1. Американский дизайн, где фото с неграми и читаемыми иностранцами, нужно подобрать картинки близкие к русскоязычным пользователям. Сайт тематика - юр.услуги. Адрес https://vk.cc/c1WZsk ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Дизайн лендинга

    $100

    Необходимо нарисовать адаптивный дизайн лендинга строительной тематики.  Исполнителя выбираю по портфолио. Общаюсь только по микрофону в скайпе. Бюджет окончательный. Срок 3-5 дней.

    Дизайн сайтов49 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Дизайн (+Верстка) проекта на подобии Stackoverflow

    Нужно создать дизайн для будущего проекта на подобии stackoverflow.com (вопросы и ответы к программистам). Заказ для тех кто пишет компактный HTML, CSS и JS. Только самое необходимое без тоны ненужных библиотек. ...

    BootstrapCSSHTMLJavaScriptjQuery
    Дизайн сайтов6 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Сделать презентацию

    Сделать презентацию о компании, с учётом фирменного стиля, на основе собранной структуры, собрать страницу на Тильде

    Tilda
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Сделать 3 картинки с обложками pdf-буклетов

    Здравствуйте. Нужно сделать 3 картинки с обложками pdf-буклетов. Вот пример: https://sun9-65.userapi.com/impg/9nbxXFc97SUda8Vt31SGEsUwlK5SXCUY4YjTYg/2DVq2PgUPAs.jpg?size=1280x1280&amp;quality=96&amp;sign=6529660c39ae1881bbff7a654952827b&amp;type=album Только надо, чтобы на картинке была не обложка книги, а обложка тоненького 5ти страничного ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад