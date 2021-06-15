Проработка логики и визуальной составляющей лендингов и интернет-магазинов (web, mobile)

-работаю по предоплате 50%

-выходной один день в неделю

- правки- часть процесса,

сколько необходимо, столько сделаем

-оплата на карту Сбербанка, ВТБ, Альфа-банка, яндекс-кошелек

-переписку веду в почте [email protected]

(мессенджеры для кратких сообщений)

instagram: @katte_kralya

vk: Екатерина Худовец

telegram: @Katerina_312