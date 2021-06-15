Проработка логики и визуальной составляющей лендингов и интернет-магазинов (web, mobile)
-работаю по предоплате 50%
-выходной один день в неделю
- правки- часть процесса,
сколько необходимо, столько сделаем
-оплата на карту Сбербанка, ВТБ, Альфа-банка, яндекс-кошелек
-переписку веду в почте [email protected]
(мессенджеры для кратких сообщений)
instagram: @katte_kralya
vk: Екатерина Худовец
telegram: @Katerina_312
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
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