Артур Кривичев Artur_KrivichevArtur_Krivichev
Привет, меня зовут Артур!
Имею техническое образование, и дополнительно обучался на веб-дизайнера. Переехал в Варшаву и работаю UX/UI дизайнером на фрилансе более года
Все силы вкладываю в Ваши проекты и повышение квалификации. За последний год успешно окончил 5 полных курсов с отличием!
Разработаю дизайн сайта, продуманный под ЦА вашего продукта, качественный дизайн любой сложности: лендинг, сайт-визитка, корпоративный сайт, интернет-магазин
Работаю в Figma, владею Photoshop, ProtoPie
✅Бесплатные правки неограниченное кол-во раз!
✅Работаю в выходные!
Сотрудничество поэтапно:
Изучаю Вашу задачу, полностью погружаюсь в изучение Вашего продукта/услуги;
Заполнение брифа заказчиком;
Разработка прототипа;
Предоплата после утверждения прототипа;
Работа над уникальным дизайном;
Бесплатные правки по Вашему желанию;
Отправить мне письмо Вы можете тут ➡ [email protected]
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