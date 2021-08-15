Уникальный дизайн сайтов на любой вкус 👍

Привет, меня зовут Артур!

Имею техническое образование, и дополнительно обучался на веб-дизайнера. Переехал в Варшаву и работаю UX/UI дизайнером на фрилансе более года

Все силы вкладываю в Ваши проекты и повышение квалификации. За последний год успешно окончил 5 полных курсов с отличием!

Разработаю дизайн сайта, продуманный под ЦА вашего продукта, качественный дизайн любой сложности: лендинг, сайт-визитка, корпоративный сайт, интернет-магазин 

Работаю в Figma, владею Photoshop, ProtoPie

✅Бесплатные правки неограниченное кол-во раз!

✅Работаю в выходные!

 Сотрудничество поэтапно:

 Изучаю Вашу задачу, полностью погружаюсь в изучение Вашего продукта/услуги;

 Заполнение брифа заказчиком;

 Разработка прототипа;

 Предоплата после утверждения прототипа;

 Работа над уникальным дизайном;

 Бесплатные правки по Вашему желанию;

 Отправить мне письмо Вы можете тут ➡ [email protected]