UI/UX WebDesigner

Моя специализация - это разработка одностраничных и многостраничных сайтов.

Создаю крутой и современный дизайн для сайтов, с индивидуальным подходом к каждому проекту.

Обратившись ко мне, вы получите удобный и современный дизайн сайта, который будет выделять вас на фоне конкурентов и повысит привлекательность вашего бизнеса!

Сайт будет:

— ОБОСНОВАННЫМ (я подробно вам объясню все элементы и принятые решения).

— с уникальным современным дизайном (никаких шаблонов, разработка происходит с

чистого листа);

— никаких конструкторов, сайт будут любить поисковики благодаря быстрой

загрузке и уникальному чистому коду.

— с чистой и адаптивной версткой (сайт хорошо отображается на планшетах,

мобильных и т.д.)

Сдаю работу в четко оговоренные сроки! На связи 24/7