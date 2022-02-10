Надежда Чегодаева NadyaCheg3858NadyaCheg3858
Моя специализация - это разработка одностраничных и многостраничных сайтов.
Создаю крутой и современный дизайн для сайтов, с индивидуальным подходом к каждому проекту.
Обратившись ко мне, вы получите удобный и современный дизайн сайта, который будет выделять вас на фоне конкурентов и повысит привлекательность вашего бизнеса!
Сайт будет:
— ОБОСНОВАННЫМ (я подробно вам объясню все элементы и принятые решения).
— с уникальным современным дизайном (никаких шаблонов, разработка происходит с
чистого листа);
— никаких конструкторов, сайт будут любить поисковики благодаря быстрой
загрузке и уникальному чистому коду.
— с чистой и адаптивной версткой (сайт хорошо отображается на планшетах,
мобильных и т.д.)
Сдаю работу в четко оговоренные сроки! На связи 24/7
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