yoursunnyfrien

Мария yoursunnyfrien

 
23 года
4 года на фриланс-бирже
Была
4 года назад
Junior Web Designer

Начинающий веб дизайнер.

Умею хорошо работать в: Photoshop, Figma, Tilda

Языки: Английский (B2), Французский базовый

Коммуникабельна и ответственна)