Junior Web Designer
Начинающий веб дизайнер.
Умею хорошо работать в: Photoshop, Figma, Tilda
Языки: Английский (B2), Французский базовый
Коммуникабельна и ответственна)
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Визуальное резюме43 просмотра
- Мобильное приложение для доставки еды76 просмотров
- Редизайн системного интегратора "Астерос"83 просмотра
- Дизайн интернет-магазина одежды65 просмотров
- Сайт для "Хотдожной"46 просмотров
- Главная страница интернет-магазина украшений38 просмотров
- Лэндинг для вебинара по психологии38 просмотров
- Лэндинг для карты "Совкомбанка"32 просмотра
- Иконки для сайта "Астероса"106 просмотров