Сайты на Тильда и СЕО-оптимизация

Я — начинающий веб-дизайнер, закончил курсы официальной школы Tilda и интернет-маркетинга от Skillbox.

Основное преимущество сотрудничества со мной — ещё на этапе разработки уделяю много внимания продвижению в поисковиках (SEO).

Использую полный функционал Тильды: стандартные и кастомные (Zero) блоки, анимация, личный кабинет, товары, потоки и CRM. При необходимости настраиваю аналитику, рассылки, платежную систему и другие сторонние сервисы.

Думаю об удобстве сайта как для вас, так и для вашего клиента.

Нарабатываю портфолио, заинтересован в успехе проектов, которые веду.