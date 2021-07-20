Сайты на Тильда и СЕО-оптимизация
Я — начинающий веб-дизайнер, закончил курсы официальной школы Tilda и интернет-маркетинга от Skillbox.
Основное преимущество сотрудничества со мной — ещё на этапе разработки уделяю много внимания продвижению в поисковиках (SEO).
Использую полный функционал Тильды: стандартные и кастомные (Zero) блоки, анимация, личный кабинет, товары, потоки и CRM. При необходимости настраиваю аналитику, рассылки, платежную систему и другие сторонние сервисы.
Думаю об удобстве сайта как для вас, так и для вашего клиента.
Нарабатываю портфолио, заинтересован в успехе проектов, которые веду.
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Сайт с рецептами48 просмотров
- Личный сайт-портфолио на Тильда55 просмотров
- Страница записи на мастер-класс53 просмотра
- Интернет-магазин на Tilda59 просмотров
- Landing page на Tilda45 просмотров