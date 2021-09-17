mmaacherie

Дарья Гавриленко mmaacherie

 
24 годаУкраина/Киев
3 года на фриланс-бирже
Была
2 года назад
Эстетичный

✦ Меня зовут Дарья и я веб-дизайнер. Уже больше года я помогаю бизнесам решать их задачи, привлекать новых клиентов и усиливать бренд. Я создаю простые, удобные и эстетичные сайты

Что вы получите работая со мной:

◝ Профессиональный и уникальный дизайн (лендинг, корпоративный сайт, портфолио, интернет-магазин)

◝ Мое креативное виденье, чтобы сделать ваш проект особенным

◝ Разработка на Тильде

◝ Запоминающийся дизайн инфопродуктов

◝ Приятное общение

◝ Выполнение работы в срок

✦ Быстро ознакомиться с портфолио можно тут - https://www.weblancer.net/users/mmaacherie/

✦ Сайт для шведского бренда OQUIST получивший награду и вошедший в список лучших сайтов Тильды

https://oquistcosmetics.com/home?ref=https://tilda.cc/madeontilda/

✦ Открыта к новым предложениям и буду рада помочь вам с реализацией вашего проекта ✦

Дизайн лендинга
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$230
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
8
безопасных платежей
Портфолио
Отзывы заказчиков
stany_k
36 летНовая Зеландия
2 года в сервисе
Был
2 года назад
$230
10 баллов
2 года назад
Сайт курса
Дарья всегда на связи, всегда все по делу и существу. Работаю не первый раз, рекомендую!
Станислав всегда на связи, с интересными проектами и с ним приятно работать!
Ответный отзыв
stany_k
36 летНовая Зеландия
2 года в сервисе
Был
2 года назад
$140
10 баллов
2 года назад
Сайт студии
Дарье всегда не все равно на заказ, она делает с интузиазмом, интересом и всегда старается сделать идеально, предлагая новые фишки. Советую
Данный проект позволил мне создать что-то выходящие за рамки зоны моего комфорта и привычных представлений о классных сайтах! Любимый проект. Станислав всегда заинтересован и делится своими идеями.
Ответный отзыв
stany_k
36 летНовая Зеландия
2 года в сервисе
Был
2 года назад
$101
10 баллов
2 года назад
Презентация стартапа
Отличная работа. Дизайн простой и со вкусом!
Всегда интересные задания и приятное сотрудничество :)
Ответный отзыв
stany_k
36 летНовая Зеландия
2 года в сервисе
Был
2 года назад
$231
10 баллов
2 года назад
Сайт лендинга
Комфортно работать с Дарьей. Проявляет инициативу улучшая и дополняя заказ.
Станислав всегда терпеливо проясняет любые непонятные моменты :) Приятно сотрудничать
Ответный отзыв
stany_k
36 летНовая Зеландия
2 года в сервисе
Был
2 года назад
$8
10 баллов
2 года назад
Правки лендинга
Все четко.
Все хорошо! Как всегда!
Ответный отзыв