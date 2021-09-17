Эстетичный

✦ Меня зовут Дарья и я веб-дизайнер. Уже больше года я помогаю бизнесам решать их задачи, привлекать новых клиентов и усиливать бренд. Я создаю простые, удобные и эстетичные сайты

Что вы получите работая со мной:

◝ Профессиональный и уникальный дизайн (лендинг, корпоративный сайт, портфолио, интернет-магазин)

◝ Мое креативное виденье, чтобы сделать ваш проект особенным

◝ Разработка на Тильде

◝ Запоминающийся дизайн инфопродуктов

◝ Приятное общение

◝ Выполнение работы в срок

✦ Быстро ознакомиться с портфолио можно тут - https://www.weblancer.net/users/mmaacherie/

✦ Сайт для шведского бренда OQUIST получивший награду и вошедший в список лучших сайтов Тильды

https://oquistcosmetics.com/home?ref=https://tilda.cc/madeontilda/

✦ Открыта к новым предложениям и буду рада помочь вам с реализацией вашего проекта ✦