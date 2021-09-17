✦ Меня зовут Дарья и я веб-дизайнер. Уже больше года я помогаю бизнесам решать их задачи, привлекать новых клиентов и усиливать бренд. Я создаю простые, удобные и эстетичные сайты
Что вы получите работая со мной:
◝ Профессиональный и уникальный дизайн (лендинг, корпоративный сайт, портфолио, интернет-магазин)
◝ Мое креативное виденье, чтобы сделать ваш проект особенным
◝ Разработка на Тильде
◝ Запоминающийся дизайн инфопродуктов
◝ Приятное общение
◝ Выполнение работы в срок
✦ Быстро ознакомиться с портфолио можно тут - https://www.weblancer.net/users/mmaacherie/
✦ Сайт для шведского бренда OQUIST получивший награду и вошедший в список лучших сайтов Тильды
https://oquistcosmetics.com/home?ref=https://tilda.cc/madeontilda/
✦ Открыта к новым предложениям и буду рада помочь вам с реализацией вашего проекта ✦
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