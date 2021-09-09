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Отобразить первую страницу, сделать меньше текст в футереСлужба поддержки1 исполнительЗавершен2 года назад
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Описание лично в сообщенияхHTML-верстка1 исполнительЗавершен2 года назад
Tут описание https://docs.google.com/document/d/1TQpajJFeCgZgAIe3E0NLx9MlEB-WcVe0hAiHFJc9FAg/edit?usp=sharing На странице нужно указать план лекций прям скринами из видео с указнием продолжительности можно взять здесь. Смысл как должны выглядеть скришоты - я приложил скрин https://docs.google.com/document/d/1GpQ0D6QBr6e9Kj-VvkKkUjMJBGbFjPsNG37tTh6b5NM/edit?usp=sharing Бриф https://docs.google.com/document/d/1Pub-nXpGdReQ83me4tdg64Z2zl8oO-w8AImgIIhFLpY/edit?usp=sharing Референсы https://dribbble.com/shots/16173831-web-design-landing-page https://dribbble.com/shots/16158061-Avant-home-page-design https://dribbble.com/shots/16211602-Web-site-landing-page Cтадии, план работ: Прототип - 1 день ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен2 года назад
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Описание работы платформы для объяснения фронта работ програмистам.Веб-программирование1 исполнительЗавершен2 года назад