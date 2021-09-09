stany_k

Станислав stany_k

 
36 летНовая Зеландия/Окленд
2 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Описание профиля отсутствует
5 из 5
по оценкам фрилансеров
100%
фрилансеров рекомендуют
$789
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
1
постоянных исполнителей
7
безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
mmaacherie
24 годаУкраина
3 года в сервисе
Была
2 года назад
$230
10 баллов
2 года назад
Сайт курса
Станислав всегда на связи, с интересными проектами и с ним приятно работать!
Дарья всегда на связи, всегда все по делу и существу. Работаю не первый раз, рекомендую!
Ответный отзыв
mmaacherie
24 годаУкраина
3 года в сервисе
Была
2 года назад
$140
10 баллов
2 года назад
Сайт студии
Данный проект позволил мне создать что-то выходящие за рамки зоны моего комфорта и привычных представлений о классных сайтах! Любимый проект. Станислав всегда заинтересован и делится своими идеями.
Дарье всегда не все равно на заказ, она делает с интузиазмом, интересом и всегда старается сделать идеально, предлагая новые фишки. Советую
Ответный отзыв
mmaacherie
24 годаУкраина
3 года в сервисе
Была
2 года назад
$101
10 баллов
2 года назад
Презентация стартапа
Всегда интересные задания и приятное сотрудничество :)
Отличная работа. Дизайн простой и со вкусом!
Ответный отзыв
mmaacherie
24 годаУкраина
3 года в сервисе
Была
2 года назад
$231
10 баллов
2 года назад
Сайт лендинга
Станислав всегда терпеливо проясняет любые непонятные моменты :) Приятно сотрудничать
Комфортно работать с Дарьей. Проявляет инициативу улучшая и дополняя заказ.
Ответный отзыв
mmaacherie
24 годаУкраина
3 года в сервисе
Была
2 года назад
$8
10 баллов
2 года назад
Правки лендинга
Все хорошо! Как всегда!
Все четко.
Ответный отзыв