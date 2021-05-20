Здравствуйте. Я UX/UI Designer, имею большой опыт работы в Figma. Основная специализация:

1. Landing Page (одностраничный сайт)

2. Интернет-магазины

3. Сайты-визитки

4. Адаптивный дизайн

5. Блоги

6. Другие виды многостраничных сайтов (обсуждается индивидуально)

Дополнительные навыки и умения:

1. Навыки работы HTML/CSS.

2. Excel + Word + Internet + E-mail - уверенный пользователь.

3. Набор текстов.

4. Большой опыт в поиске информации и работе с базами данных.

5. Редактура и корректура текстов.

6. Русский, украинский - идеально (говорю и пишу грамотно).

Английский - intermediate.

Личные качества:

1. Желание совершенствоваться в профессиональной сфере.

2. Ответственность.

3. Высокая работоспособность, доброжелательность, трудолюбие.

4. Способность к обучению.

5. Пунктуальность.