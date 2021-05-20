Здравствуйте. Я UX/UI Designer, имею большой опыт работы в Figma. Основная специализация:
1. Landing Page (одностраничный сайт)
2. Интернет-магазины
3. Сайты-визитки
4. Адаптивный дизайн
5. Блоги
6. Другие виды многостраничных сайтов (обсуждается индивидуально)
Дополнительные навыки и умения:
1. Навыки работы HTML/CSS.
2. Excel + Word + Internet + E-mail - уверенный пользователь.
3. Набор текстов.
4. Большой опыт в поиске информации и работе с базами данных.
5. Редактура и корректура текстов.
6. Русский, украинский - идеально (говорю и пишу грамотно).
Английский - intermediate.
Личные качества:
1. Желание совершенствоваться в профессиональной сфере.
2. Ответственность.
3. Высокая работоспособность, доброжелательность, трудолюбие.
4. Способность к обучению.
5. Пунктуальность.
Портфолио
- Landing page for spa-salon59 просмотров