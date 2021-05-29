Нужен дизайн лендинга и логотип для сайта знакомств.

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен45 заявок1413 просмотров

Ленднинг - 1 страница с одним скроллом вниз.

Исполнитель должен быть в курсе последних трендов в дизайне, material design и т.д.

4 года назад
guest_16211064445946
4 года в сервисе
Был
3 месяца назад

Выбранный исполнитель

Yana_Semashka
Яна Семашко 
32 года
5 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
4 года назад
$60
5 дней
Escrow
Я очень доволен сотрудничеством с Яной. Заказ выполнен полностью, качество высокое. Замечаний или претензий по работе нет.
Очень довольна сотрудничеством. Четко поставленная задача, приятная коммуникация. Рекомендую к сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

Валентин
 
24 года
4 года в сервисе
Был
3 года назад
1 отзыв
4 года назад
Влад
 
23 года
8 лет в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
Арсений
 
33 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Дарья
 
26 лет
4 года в сервисе
Была
3 года назад
8 отзывов
4 года назад
Алина
 
26 лет
4 года в сервисе
Была
3 года назад
8 отзывов
4 года назад
Зумрада
 
27 лет
4 года в сервисе
Была
3 года назад
4 года назад
Геворг
 
27 лет
4 года в сервисе
Был
2 года назад
1 отзыв
4 года назад
Андрей
 
24 года
4 года в сервисе
Был
2 года назад
1 отзыв
4 года назад
Владимир
 
39 лет
14 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
99 отзывов
4 года назад
Алеся
 
28 лет
5 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
59 отзывов
4 года назад
Владимир
 
37 лет
14 лет в сервисе
Был
13 минут назад
180 отзывов
4 года назад
ТОП-5
Дизайн сайтов
Иван
 
29 лет
4 года в сервисе
Был
3 года назад
13 отзывов
4 года назад
Максим
 
27 лет
9 лет в сервисе
Был
11 дней назад
62 отзыва
4 года назад
Артём
 
32 года
8 лет в сервисе
Был
час назад
168 отзывов
4 года назад
Лучший веб-дизайнер марта
ТОП-5
Дизайн сайтов
Андрей
 
30 лет
12 лет в сервисе
Был
3 дня назад
61 отзыв
4 года назад
ТОП-10
Дизайн сайтов
Евгений
 
26 лет
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
7 отзывов
4 года назад
Дмитрий
 
39 лет
15 лет в сервисе
онлайн
60 отзывов
4 года назад
ТОП-10
Дизайн сайтов
Екатерина
 
31 год
4 года в сервисе
Была
год назад
4 года назад
Марина
 
43 года
16 лет в сервисе
Была
3 года назад
119 отзывов
4 года назад
Никита
 
27 лет
4 года в сервисе
Был
2 года назад
1 отзыв
4 года назад
Марат
 
44 года
12 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
27 отзывов
4 года назад
Евгения
 
27 лет
4 года в сервисе
Была
2 года назад
4 отзыва
4 года назад
Владислав
 
30 лет
10 лет в сервисе
Был
год назад
28 отзывов
4 года назад
Наринэ
 
27 лет
11 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
7 отзывов
4 года назад
Дарья
 
41 год
18 лет в сервисе
Была
год назад
51 отзыв
4 года назад
Остап
 
25 лет
5 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
28 отзывов
4 года назад
Максим
 
27 лет
6 лет в сервисе
Был
7 дней назад
58 отзывов
4 года назад
Илья
 
28 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Дмитрий
 
30 лет
5 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
17 отзывов
4 года назад
Баястан
 
20 лет
4 года в сервисе
Был
год назад
13 отзывов
4 года назад
Маргарита
 
24 года
5 лет в сервисе
Была
2 года назад
2 отзыва
4 года назад
Екатерина
 
41 год
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Валерия
 
30 лет
4 года в сервисе
Была
9 месяцев назад
77 отзывов(-2)
4 года назад
Вадим
 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
2 часа назад
11 отзывов
4 года назад
ТОП-5
Дизайн сайтов
Роман
 
21 год
7 лет в сервисе
Был
33 минуты назад
42 отзыва
4 года назад
Александр
 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
7 часов назад
287 отзывов
4 года назад
Андрей
 
42 года
6 лет в сервисе
Был
год назад
209 отзывов(-3)
4 года назад
Yana_Semashka
Яна Семашко 
32 года
5 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
4 года назад
Роман
 
32 года
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
20 отзывов
4 года назад
Дмитрий
 
27 лет
4 года в сервисе
Был
год назад
4 года назад
Антон
 
39 лет
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
1 отзыв
4 года назад
Артём
 
25 лет
4 года в сервисе
Был
3 дня назад
28 отзывов
4 года назад
Александр
 
34 года
16 лет в сервисе
Был
месяц назад
162 отзыва(-5)
4 года назад
Игорь
 
27 лет
4 года в сервисе
Был
3 года назад
3 отзыва
4 года назад
Егор
 
22 года
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
4 отзыва
4 года назад

  • Похожие заказы

  • Дизайн сайта

    $200

    Сайт состоит из следующих частей: 1. “Шапка” (хедер). В данном блоке необходимо расположить логотип колледжа и полное наименование образовательного учреждения; 2. ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Доработать страницу на тильде (работы не много)

    $27

    1) Нужно добавить вместо этого мокапа, мокап ноутбука с листающими кейсами (макеты сайтов главные экраны) joxi.ru/LmG6beBilVREMr. Кейсы предоставлю. 2) Выполнить редизайн блока joxi.ru/E2pP61yCGWBL92. (сыро выглядит) Сам сайт dmitry-agency.ru/ ...

    Tilda
    Дизайн сайтов7 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Редизайн контентной области страниц сайта

    Ранее сделали редизайн двух страниц сайта (главной и портфолио) https://www.artmarblestudio.ru/ https://www.artmarblestudio.ru/our-work/ теперь требуется в этом же стиле, сделать редизайн страниц, которые больше всего "выбиваются" стилистики сайта: https://www.artmarblestudio.ru/about/ https://www.artmarblestudio.ru/gov/ ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Дизайн лендинга

    $70

    Сделать лендинг под основной многостраничный сайт, который будет представлять только одну линейку продукции - дорожные ограждения. Структура: Главный О компании Преимущества Каталог Заказ звонка Заказ товара Контакты. ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад