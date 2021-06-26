Евгения, спасибо большое за проделанный труд. Было предоставлено очень подробное ТЗ, нам требовалась разработка дизайна сайта колледжа, работы было много в совокупности получилось около 45-ти страниц. На каждом этапе работы были созвоны, Евгения всегда была на связи, адекватно принимала все наши правки и отлично с ними справлялась. По ходу работы над проектом вносила свои предложения. Также была увеличена цена и сроки. В итоге мы получили, качественный дизайн + адаптив. Евгения - хороший, ответственный исполнитель. Я очень довольна, что обратилась именно к ней, цена и качество полностью соответствуют. Очень рекомендую!