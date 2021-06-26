Срочно нужно создать веб-дизайн для лендинга Прикрепляйте портфолио - если понравится, свяжемся с вами Сроки до 18.05
Дизайн сайта
Сайт состоит из следующих частей:
1. “Шапка” (хедер). В данном блоке необходимо расположить логотип колледжа и полное наименование образовательного учреждения;
2. Блок отображения главного меню сайта. Данный блок должен содержать перечень всех основных страниц. Требования к меню будут изложены далее. Меню должно поддерживать иерархическую структуру, дочерние элементы меню должны быть “выпадающими”. Меню должно располагаться в первой верхней строке;
3. Блок интерактивное видео о колледже;
4. Блок с 5 кнопками (Национальный проект «Образование», WorldSkills, Дистанционное обучение, Приемная кампания 20__ , Оперативная связь);
5. Блок со специальностями;
6. Блок ДПО ПО (баннер + кнопка);
7. Блок новости;
8. Блок «Лица МГГТК АГУ»
9. Блок «Наши преимущества»;
10. “Подвал” (футер) сайта. В данном блоке необходимо разместить краткую контактную
информацию о колледже: контакты, соц. сети, задать вопрос, сведения об ОУ ;
11. Блок отображения различного рода графической информации (рекламные баннеры,
изображения и т.п.). Данные блоки могут добавляться по мере необходимости.
На рисунке 1 представлена графическая схема шаблона сайта.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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