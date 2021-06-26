Дизайн сайта

$200
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен59 заявок1572 просмотра

Сайт состоит из следующих частей:

1. “Шапка” (хедер). В данном блоке необходимо расположить логотип колледжа и полное наименование образовательного учреждения;

2. Блок отображения главного меню сайта. Данный блок должен содержать перечень всех основных страниц. Требования к меню будут изложены далее. Меню должно поддерживать иерархическую структуру, дочерние элементы меню должны быть “выпадающими”. Меню должно располагаться в первой верхней строке;

3. Блок интерактивное видео о колледже;

4. Блок с 5 кнопками (Национальный проект «Образование», WorldSkills, Дистанционное обучение, Приемная кампания 20__ , Оперативная связь);

5. Блок со специальностями;

6. Блок ДПО ПО (баннер + кнопка);

7. Блок новости;

8. Блок «Лица МГГТК АГУ»

9. Блок «Наши преимущества»;

10. “Подвал” (футер) сайта. В данном блоке необходимо разместить краткую контактную

информацию о колледже: контакты, соц. сети, задать вопрос, сведения об ОУ ;

11. Блок отображения различного рода графической информации (рекламные баннеры,

изображения и т.п.). Данные блоки могут добавляться по мере необходимости.

На рисунке 1 представлена графическая схема шаблона сайта.

4 года назад
Olgapaliy
Ольга 
53 года
4 года в сервисе
Была
3 года назад

Выбранный исполнитель

sc1llet
27 лет
4 года в сервисе
Была
2 года назад
4 года назад
$200
27 дней
Евгения, спасибо большое за проделанный труд. Было предоставлено очень подробное ТЗ, нам требовалась разработка дизайна сайта колледжа, работы было много в совокупности получилось около 45-ти страниц. На каждом этапе работы были созвоны, Евгения всегда была на связи, адекватно принимала все наши правки и отлично с ними справлялась. По ходу работы над проектом вносила свои предложения. Также была увеличена цена и сроки. В итоге мы получили, качественный дизайн + адаптив. Евгения - хороший, ответственный исполнитель. Я очень довольна, что обратилась именно к ней, цена и качество полностью соответствуют. Очень рекомендую!
Ольга, отличный заказчик, с ней приятно было поработать ) Было очень подробное ТЗ, на всех этапах работы были созвоны. Оплата в срок. Рекомендую!

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