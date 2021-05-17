Дизайн Лендинга на крипто тематику оформленную в современном виде

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Закрыт62 заявки1353 просмотра

Нужен дизайн макет

1 лендинг - на 5-6 экранов, оформлен с учетом современных тенденций

4 года назад
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Лучший веб-дизайнер марта
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Яна
 
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