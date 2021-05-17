нужно разработать дизайн интернет-магазина. Подробное ТЗ и пожелания обсудили.
Дизайн Лендинга на крипто тематику оформленную в современном виде
Нужен дизайн макет
1 лендинг - на 5-6 экранов, оформлен с учетом современных тенденций
Заявки фрилансеров
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