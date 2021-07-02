Привет!👋

Меня зовут Рената, мне 24 года и я веб дизайнер из Киева. Я закончила курсы Mobios school и уже около года практикую в веб дизайне.

На бирже фриланса я новичек, но для вас это будет только плюсом) Я хочу пополнить портфолио и как говориться

"набить руку", поэтому мне нужно много заказов, а делать я их буду по минимальной стоимости.

Я делаю:

Дизайн Landing Page

Дизайн веб-сайтов

Дизайн баннеров

Как я работаю

1. Ознакомление с ТЗ, общение с вами по поводу заказа;

2. Вносите 40% предоплаты;

3. Я делаю прототип, отправляю вам на согласование;

4. Вы говорите что хотели бы изменить/добавить/убрать;

5. Внесение правок и пожеланий;

6. Создю дизайн, отправляю вам для оценки. По необходимости вносим правки по дизайну;

7. После контрольной проверки, если вас все устраивает, вы довольны моей работой и уверены, что больше правок вносить не нужно — вы оплачиваете оставшиеся 60%;

8. Я передаю вам права на проект (работаю в "Figma", так что файл будет один, в формате .fig);

9. Обмен положительными отзывами. Финиш

Связаться со мной:

 Bechance: https://www.behance.net/renatakuleniuk

 Telegram: Renata_Hisamova

👍 Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100009539505311

 Email: [email protected]

 Instagram: hisamovarenata