Привет!👋
Меня зовут Рената, мне 24 года и я веб дизайнер из Киева. Я закончила курсы Mobios school и уже около года практикую в веб дизайне.
На бирже фриланса я новичек, но для вас это будет только плюсом) Я хочу пополнить портфолио и как говориться
"набить руку", поэтому мне нужно много заказов, а делать я их буду по минимальной стоимости.
Я делаю:
- Дизайн Landing Page
- Дизайн веб-сайтов
- Дизайн баннеров
Как я работаю
1. Ознакомление с ТЗ, общение с вами по поводу заказа;
2. Вносите 40% предоплаты;
3. Я делаю прототип, отправляю вам на согласование;
4. Вы говорите что хотели бы изменить/добавить/убрать;
5. Внесение правок и пожеланий;
6. Создю дизайн, отправляю вам для оценки. По необходимости вносим правки по дизайну;
7. После контрольной проверки, если вас все устраивает, вы довольны моей работой и уверены, что больше правок вносить не нужно — вы оплачиваете оставшиеся 60%;
8. Я передаю вам права на проект (работаю в "Figma", так что файл будет один, в формате .fig);
9. Обмен положительными отзывами. Финиш
Связаться со мной:
Bechance: https://www.behance.net/renatakuleniuk
Telegram: Renata_Hisamova
👍 Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100009539505311
Email: [email protected]
Instagram: hisamovarenata
Портфолио
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