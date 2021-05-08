Привет!

Привет меня зовут Дарья, я UX/UI дизайнер. Ко мне можно обратиться, чтобы сделать дизайн:

Лендингов и веб сайтов

E-Commerce сайтов

Корпоративных сайтов

В своей работе я использую приложения Figma, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator.

Имею опыт в верстке.

В своих личных качествах хочу отметить коммуникабельность, ответственность, креативность, эмпатию и пунктуальность.