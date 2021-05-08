daryapushk

Дарья daryapushk

 
28 лет
4 года на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Привет!

Привет меня зовут Дарья, я UX/UI дизайнер. Ко мне можно обратиться, чтобы сделать дизайн:

  • Лендингов и веб сайтов
  • E-Commerce сайтов
  • Корпоративных сайтов
В своей работе я использую приложения Figma, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator.

Имею опыт в верстке.

В своих личных качествах хочу отметить коммуникабельность, ответственность, креативность, эмпатию и пунктуальность.

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Отзывы заказчиков

devgod
33 года
5 лет в сервисе
Был
год назад
$10
10 баллов
4 года назад
Редизайн
Дарья большая молодец!
Евгений классный заказчик!
Ответный отзыв
devgod
33 года
5 лет в сервисе
Был
год назад
$20
10 баллов
4 года назад
Редизайн главной страницы личного кабинета
Замечательный специалист! Адекватная реакция на правки, понимание процесса и тонкостей работы. Настоятельно рекомендую! Будем обращаться еще
Только положительные впечатления, хороший заказчик, пунктуален, вежлив. Приятно работать. Оплата в срок, рекомендую.
Ответный отзыв