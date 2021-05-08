Привет!
Привет меня зовут Дарья, я UX/UI дизайнер. Ко мне можно обратиться, чтобы сделать дизайн:
- Лендингов и веб сайтов
- E-Commerce сайтов
- Корпоративных сайтов
Имею опыт в верстке.
В своих личных качествах хочу отметить коммуникабельность, ответственность, креативность, эмпатию и пунктуальность.
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Отзывы заказчиков
$10
10 баллов
4 года назад
Дарья большая молодец!
Ответный отзыв
Евгений классный заказчик!
$20
10 баллов
4 года назад
Замечательный специалист! Адекватная реакция на правки, понимание процесса и тонкостей работы. Настоятельно рекомендую! Будем обращаться еще
Ответный отзыв
Только положительные впечатления, хороший заказчик, пунктуален, вежлив. Приятно работать. Оплата в срок, рекомендую.