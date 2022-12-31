Дизайнер

Я разносторонний консультант по брендингу и креативный дизайнер, предлагающий уникальные продукты и услуги. Специализируюсь на web-дизайне, дизайне логотипов, баннерной рекламе и разработке фирменного стиля вашего продукта.

Также я могу помочь вам с любой задачей, связанной с дизайном.

Я буду общаться с вами, чтобы понять вашу точку зрения и цели, поделиться своим опытом и предоставить индивидуальный, но при этом лаконичный контент, а также уложиться в короткие сроки.