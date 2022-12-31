Разработать метод на C# для взаимодействия с API Яндекс.Алисы, который будет загружать MP3 аудиодорожку с переводом. Метод должен принимать ссылку на видео и сохранять файл в указанную директорию. Готовый код на JS может быть предоставлен для помощи. Код должен быть полностью прокомментирован.
Я разносторонний консультант по брендингу и креативный дизайнер, предлагающий уникальные продукты и услуги. Специализируюсь на web-дизайне, дизайне логотипов, баннерной рекламе и разработке фирменного стиля вашего продукта.
Также я могу помочь вам с любой задачей, связанной с дизайном.
Я буду общаться с вами, чтобы понять вашу точку зрения и цели, поделиться своим опытом и предоставить индивидуальный, но при этом лаконичный контент, а также уложиться в короткие сроки.
- $12Прикладное ПО1 исполнительЗакрыт2 года назад
- $10
Разработать метод на C#, который обращается к API Яндекса для загрузки аудиодорожки с переводом по ссылке на видео. Файл MP3 должен сохраняться в указанную директорию. Код должен быть полностью прокомментирован. Ожидаемое время выполнения — не более 30 минут.Прикладное ПО1 исполнительЗакрыт2 года назад
- $10
Требуется разработать консольное приложение на C# для загрузки MP3 файла машинного перевода видео. Код должен принимать ID видео и возвращать MP3 файл в заданную директорию. Готовый код на JS предоставляется при необходимости. Весь код должен быть полностью прокомментирован. Ожидаемое время выполнения — максимум 30 минут.Прикладное ПО2 заявкиЗакрыт2 года назад