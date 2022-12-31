toxaold

Антон toxaold

 
24 года
4 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Дизайнер

Я разносторонний консультант по брендингу и креативный дизайнер, предлагающий уникальные продукты и услуги. Специализируюсь на web-дизайне, дизайне логотипов, баннерной рекламе и разработке фирменного стиля вашего продукта.

Также я могу помочь вам с любой задачей, связанной с дизайном.

Я буду общаться с вами, чтобы понять вашу точку зрения и цели, поделиться своим опытом и предоставить индивидуальный, но при этом лаконичный контент, а также уложиться в короткие сроки.

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
67%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Написать метод C# для работы с API YandexАлисы (загрузка MP3 перевода)

    $12

    Разработать метод на C# для взаимодействия с API Яндекс.Алисы, который будет загружать MP3 аудиодорожку с переводом. Метод должен принимать ссылку на видео и сохранять файл в указанную директорию. Готовый код на JS может быть предоставлен для помощи. Код должен быть полностью прокомментирован.

    JavaScript
    Прикладное ПО1 исполнитель
    Закрыт
    2 года назад

  • C# / Получить MP3 используя API или http.response

    $10

    Разработать метод на C#, который обращается к API Яндекса для загрузки аудиодорожки с переводом по ссылке на видео. Файл MP3 должен сохраняться в указанную директорию. Код должен быть полностью прокомментирован. Ожидаемое время выполнения — не более 30 минут.

    JavaScript
    Прикладное ПО1 исполнитель
    Закрыт
    2 года назад

  • C# Получить MP3 используя API или http.response

    $10

    Требуется разработать консольное приложение на C# для загрузки MP3 файла машинного перевода видео. Код должен принимать ID видео и возвращать MP3 файл в заданную директорию. Готовый код на JS предоставляется при необходимости. Весь код должен быть полностью прокомментирован. Ожидаемое время выполнения — максимум 30 минут.

    JavaScript
    Прикладное ПО2 заявки
    Закрыт
    2 года назад