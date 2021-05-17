Необходимо разработать лендинг-страницу на уже существующем сайте (онлайн-система учета воды и газа) 1. Необходимо разработать дизайн и верстку лендинг-страницы для онлайн-системы учета воды и газа (только главную страницу сайта). 2. Лендинг будет размещаться ...
Дизайн лендинга
Доброго времени суток
нужно разработать лендинг где-то блоков 10
тематика: ремонты квартир
Предлагайте стоимость и сроки
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