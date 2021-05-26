Качественный дизайн с хорошим юзабилити

Привет!

Меня зовут Данил и я активный студент Яндекс-школы UX/UI дизайна. На фрилансе буду работать исключительно ради портфолио и наработки опыта. В отличии от большинства "дизайнеров-новичков", я джун который обладает всей базой знаний полноценного high-дизайнера (потому что учусь в лучшей it школе страны). Деньги практически не интересуют, но это ни разу не говорит о том, что работаю за бесценок, хотя стоимость моих услуг по цена/качество будет сильно заниженной с целью получения большего количества заказчиков. Как будущий штатник Яндекс-group, хочу сделать как можно больше проектов и нахвататься опыта. В принципе это все, что вам нужно знать обо мне в рамках фриланс bio.

Мой портфолио:

Выкуп машин МСК : https://www.figma.com/file/uZnl3x9viA6ARZ7XjRXVGC/autoprom777

Справки МСК/СПБ : https://www.figma.com/file/BPtlmrQ3Hc7KNKEwJhMxMr/Справки-МСК%2FСПБ?node-id=0%3A1

Бронь отелей + курорты : https://www.figma.com/file/cZ1UlPBuhZseKsuYcspG1v/%D0%A2%D1%83%D1%80-%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BC%D0%B8

Без проблем пообщаюсь голосом!

В отличии от большинства "стесненных" ребят, я с удовольствием обсужу с вами предстоящую работу по телефону или мессенджеру в формате живого разговора.

Правки - бесплатные!

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Я уже говорил, что моя цель это исключительно опыт и портфолио, так что любой объем правок и изменений за мой счет :)