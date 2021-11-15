Привет!
Behance: https://www.behance.net/natangud1
Instagram: https://www.instagram.com/natangud/
Telegram: Natan
E-mail: [email protected]
📣 Skype: natangud
Меня зовут Наталья и я Web-дизайнер из Украины.
Моя цель - предоставить лучшую услугу на рынке по приемлемой цене! Вы можете рассчитывать на серьезное и ответственное отношение к задачам и большое внимание к качеству работы.
Ориентировочная стоимость и время работы:
- дизайна лендинга (6 блоков) - 50$ - 5 дней;
- дизайн магазина, новостного или корпоративного сайта - основная страница - 40$,вторая и третья страницы по 20$ - 10 дней;
Работая со мной вы экономите:
Время на написание технического задания. Уверена, в ТЗ всего не учтёшь, поэтому сделаю все правки бесплатно! Пожелания и доработки уже включены в стоимость работ! Так что если вы пропустили ряд мелочей в дизайне - они будут внесены по Вашей просьбе без лишних споров и дополнительных затрат. Пишите, какие внести правки — все сделаю.
С удовольствием пообщаюсь по Вашему проекту!
Со мной удобно работать и мне важно, чтобы клиент остался доволен!
Ответственность:
- готова приступить уже
- всегда довожу дело до конца
- не нарушаю сроков
- всегда на связи
Образование:
- Высшее техническое - инженер-механик химических производств. Расчет, составление и чертежи химических процессов и оборудования.
- Компьютерная Академия ШАГ Изучала Adobe Photoshop, начальные навыки HTML, С++.
Мои профессиональные навыки и знания:
• Figma - все мое портфолио я делала в Figma
• Adobe Photoshop
• Adobe After Effects - начинающий.
Есть вопросы? Давайте созвонимся в и все обсудим! Всегда на связи:
Telegram: Natan
E-mail: [email protected]
📣 Skype: natangud
Портфолио
- Новостной сайт78 просмотров
- Landing Page по продаже мотоциклов96 просмотров
- Прототип и дизайн Web-сервиса Погоды83 просмотра