Понятный, продающий и красивый дизайн Landing Page, Магазина, Корпоративного и Новостного сайта, Web-сервиса, визитки

Привет!

 Behance: https://www.behance.net/natangud1

 Instagram: https://www.instagram.com/natangud/

 Telegram: Natan

 E-mail: [email protected]

📣 Skype: natangud

Меня зовут Наталья и я Web-дизайнер из Украины.

Моя цель - предоставить лучшую услугу на рынке по приемлемой цене! Вы можете рассчитывать на серьезное и ответственное отношение к задачам и большое внимание к качеству работы.

Ориентировочная стоимость и время работы:

- дизайна лендинга (6 блоков) - 50$ - 5 дней;

- дизайн магазина, новостного или корпоративного сайта - основная страница - 40$,вторая и третья страницы по 20$ - 10 дней;

Работая со мной вы экономите:

Время на написание технического задания. Уверена, в ТЗ всего не учтёшь, поэтому сделаю все правки бесплатно! Пожелания и доработки уже включены в стоимость работ! Так что если вы пропустили ряд мелочей в дизайне - они будут внесены по Вашей просьбе без лишних споров и дополнительных затрат. Пишите, какие внести правки — все сделаю.

С удовольствием пообщаюсь по Вашему проекту!

Со мной удобно работать и мне важно, чтобы клиент остался доволен!

Ответственность:

- готова приступить уже

- всегда довожу дело до конца

- не нарушаю сроков

- всегда на связи

Образование:

- Высшее техническое - инженер-механик химических производств. Расчет, составление и чертежи химических процессов и оборудования.

- Компьютерная Академия ШАГ Изучала Adobe Photoshop, начальные навыки HTML, С++.

Мои профессиональные навыки и знания:

• Figma - все мое портфолио я делала в Figma

• Adobe Photoshop

• Adobe After Effects - начинающий.

Есть вопросы? Давайте созвонимся в и все обсудим! Всегда на связи:

 Telegram: Natan

 E-mail: [email protected]

📣 Skype: natangud