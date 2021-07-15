Дизайн сайтов, лендингов, приложений
Создам дизайн сайта!
Почему именно я?
- Я изучаю веб-дизайн уже давно и отлично знаю Figma
- Выполняю работу на совесть, гонюсь за качеством и довольным клиентом ( = хороший отзыв)
- Правки делаю без доплаты и без проблем
- Прислушиваюсь к пожеланиям клиента и следую ТЗ
- Тщательно изучаю конкурентов и предлагаю уникальные решения
- Низкая цена услуг в сравнении с другими дизайнерами
Для связи:
Instagram - https://www.instagram.com/nika.andreeva.w/
Telegram - @nika_web_design
E-mail - [email protected]
Facebook - https://www.facebook.com/profile.php?id=100024841391897