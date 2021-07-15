Nika_step

Вероника Степанчугова Nika_step

 
24 года
5 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Дизайн сайтов, лендингов, приложений

Создам дизайн сайта!

Почему именно я?

  • Я изучаю веб-дизайн уже давно и отлично знаю Figma
  • Выполняю работу на совесть, гонюсь за качеством и довольным клиентом ( = хороший отзыв)
  • Правки делаю без доплаты и без проблем
  • Прислушиваюсь к пожеланиям клиента и следую ТЗ
  • Тщательно изучаю конкурентов и предлагаю уникальные решения
  • Низкая цена услуг в сравнении с другими дизайнерами
Портфолио - https://www.behance.net/nika_step

Для связи:

Instagram - https://www.instagram.com/nika.andreeva.w/﻿

Telegram - @nika_web_design

E-mail - [email protected]

Facebook - https://www.facebook.com/profile.php?id=100024841391897