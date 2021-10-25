Осмысленный UI/UX, уникальный дизайн, продуманные сайты с акцентом на потребителя!

Вам необходим уникальный, стильный и запоминающийся дизайн для страницы Вашего сайта? Тогда Вам сюда.

Я разработаю для Вас продающий, современный, адаптивный дизайн макета для Вашего будущего и существующего сайта/Landing page с учетом всех Ваших предпочтений.

Я постоянно на связи и в кратчайшие сроки вношу нужные коррективы. Вносить правки можно на любом этапе работы.

Каждый дополнительный блок сверх 6 оплачивается как дополнительная услуга. Стоимость дополнительного блока составляет 500 ₽.

Мобильная версия оплачивается отдельно как доп услуга