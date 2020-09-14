Дизайн сайтов и лендингов, сайт "под ключ" на платформе Тильда
Приветствую, друзья!♀️
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Я занимаюсь разработкой дизайн макетов сайтов, лендингов и интернет магазинов.
Выполняю заказы на биржах с 2019 года.
Работаю в приложениях:
Figma
Photoshop
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Если у вас есть готовый дизайн, с удовольствием помогу в реализации сайта на Tilda.
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✅Не затягиваю сроки
✅Всегда на связи
✅С пониманием отношусь к проблемам заказчиков
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✴️Оплата: 50% аванс, остальные по окончании работы.
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Ценю в людях порядочность и позитивный настрой. Предлагайте работу - с радостью откликнусь!
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$10
средняя цена заказа
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нет принятых заявок
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Портфолио
- Лендинг - Доставка суши (Tilda)нет просмотров
- Лендинг - Производство деревянных лестниц (Tilda)нет просмотров
- Лендинг - Продажа детской игрушки (Tilda)58 просмотров
- Лендинг - Продажа нефтепродуктов (WordPress)76 просмотров
- Лендинг - Школа юных моделей (Tilda)64 просмотра
Отзывы заказчиков
$12
10 баллов
3 года назад
Спасибо за работу! Все выполнено качественно. Рекомендую!
Ответный отзыв
С заказчиком нормально работали, всё ок, рекомендую!
$60
10 баллов
3 года назад
Татьяна отлично справилась с заданием по созданию лендинга на Тильде, своевременно реагировала на пожелания и корректировки, работой доволен, рекомендую!
Ответный отзыв
Вполне довольна сотрудничеством. Владимир даёт чёткие задачи, в общении вежлив. Рекомендую!