Ttsur222

Татьяна Ttsur222

 
47 летУкраина/Одесса
5 лет на фриланс-бирже
Была
3 месяца назад
Дизайн сайтов и лендингов, сайт "под ключ" на платформе Тильда

Приветствую, друзья!‍♀️

Я занимаюсь разработкой дизайн макетов сайтов, лендингов и интернет магазинов.

Выполняю заказы на биржах с 2019 года.

Работаю в приложениях:

 Figma

 Photoshop

Если у вас есть готовый дизайн, с удовольствием помогу в реализации сайта на Tilda.

✅Не затягиваю сроки

✅Всегда на связи

✅С пониманием отношусь к проблемам заказчиков

✴️Оплата: 50% аванс, остальные по окончании работы.

Ценю в людях порядочность и позитивный настрой. Предлагайте работу - с радостью откликнусь!

Дизайн сайтаFigmaTildaPhotoshop
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$10
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
нет безопасных платежей
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Отзывы заказчиков
xtremal29
Михаил 
27 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
2 дня назад
$12
10 баллов
3 года назад
Создать баннеры по услугам
Спасибо за работу! Все выполнено качественно. Рекомендую!
С заказчиком нормально работали, всё ок, рекомендую!
Ответный отзыв
jimmy_2
41 годУкраина
12 лет в сервисе
Был
год назад
$60
10 баллов
3 года назад
Сделать дизайн и верстку лендинга (можно на Тильде)
Татьяна отлично справилась с заданием по созданию лендинга на Тильде, своевременно реагировала на пожелания и корректировки, работой доволен, рекомендую!
Вполне довольна сотрудничеством. Владимир даёт чёткие задачи, в общении вежлив. Рекомендую!
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