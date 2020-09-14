Дизайн сайтов и лендингов, сайт "под ключ" на платформе Тильда

Приветствую, друзья!‍♀️

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Я занимаюсь разработкой дизайн макетов сайтов, лендингов и интернет магазинов.

Выполняю заказы на биржах с 2019 года.

Работаю в приложениях:

 Figma

 Photoshop

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Если у вас есть готовый дизайн, с удовольствием помогу в реализации сайта на Tilda.

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✅Не затягиваю сроки

✅Всегда на связи

✅С пониманием отношусь к проблемам заказчиков

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✴️Оплата: 50% аванс, остальные по окончании работы.

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Ценю в людях порядочность и позитивный настрой. Предлагайте работу - с радостью откликнусь!