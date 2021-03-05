Создать баннеры по услугам

Требуется сделать две картинки на замену [url=https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fincapa.ru%2Fimg%2Fslider%2Fheader2.png&cc_key=]https://incapa.ru/img/slider/header2.png [/url]Первая - иллюстрация "Машинное обучение в розничной торговле" Вторая - "Машинное обучение в энергетике" Также нужны пиктограммы на главную для [url=https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fincapa.ru%2F&cc_key=]https://incapa.ru/[/url] (вместо тех, что есть сейчас, но в похожем стиле https://incapa.ru/img/icon_service.png). 300 рублей.