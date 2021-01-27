Нарисовать баннер аналогичный баннерам на странице https://xrates.ru/wiki/biznes-resheniya-dlya-obmennikov-ot-xrates-i-partnyorov. Будет содержать два логотипа.
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3 года назад
Александр Семенов aesemenov2007
58 летРоссия
3 года в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
3 года назад
$9
1 день
Всё прекрасно, работа качественная! Рекомендую Дмитрия, как профессионального исполнителя...
Всегда рад помочь! работаем далее.
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