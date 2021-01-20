Нарисовать статический баннер. Образец прилагаю.

БаннерыЗавершен12 заявок247 просмотров
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Нарисовать баннер аналогичный баннерам на странице https://xrates.ru/wiki/biznes-resheniya-dlya-obmennikov-ot-xrates-i-partnyorov. Будет содержать два логотипа.

3 года назад
Oleg0001
Олег 
43 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
ZXTimon
37 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
19 дней назад
3 года назад
$6
1 день
Работа была сделана просто блестяще и молниеносно. Без дополнительной оплаты Дмитрий мне сделал второй баннер с текстом на английском языке. Я очень доволен.
Всегда пожалуйста, Олег. Рад сотрудничеству!
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