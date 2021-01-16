Размножить фон на картинке.

$2
БаннерыЗакрыт16 заявок785 просмотров
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Добрый вечер. Требуется размножить фон на картинке, без особого требования к качеству (типография печатает крупным растром, неточности и переходы особо будут не видны и мало волнуют по сути. Нужен хороший навык с инструментом "клонирование" в фотошопе. Для знающих людей работы на 15 минут. Файл отправлю.

3 года назад
pay_shop
Антон 
36 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
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