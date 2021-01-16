Есть исходники и задание для первого баннера. Всего их пять (поочереди)
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Добрый вечер. Требуется размножить фон на картинке, без особого требования к качеству (типография печатает крупным растром, неточности и переходы особо будут не видны и мало волнуют по сути. Нужен хороший навык с инструментом "клонирование" в фотошопе. Для знающих людей работы на 15 минут. Файл отправлю.
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