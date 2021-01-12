Дизайнер для креативов

Необходимо делать анимационные-видео баннеры для мобильных игр. Если сработаемся по стоимости, срокам и качеству - готовы давать большие объемы. Работы очень много. Готовы работать в том числе и с джуниорами. В отклике сразу пишите свой телеграм и ссылку на портфолио ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно сделать креативы instagram для Сторис и Ленты для организации детских праздников под ключ. Креативы должны быть сделаны лаконично с соблюдением фирменного стиля.
Количество креативов 3шт. для Сторис и 3шт. для Ленты.
Высылайте примеры готовых креативов. Оплата за 1 уникальный креатив до 600 руб. Копия креатива с подменой элементов до 300 руб.
Креативы нужно будет делать на постоянной основе
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