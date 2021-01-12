Дизайнер для креативов

﻿Нужно сделать креативы instagram для Сторис и Ленты для организации детских праздников под ключ. Креативы должны быть сделаны лаконично с соблюдением фирменного стиля.

Количество креативов 3шт. для Сторис и 3шт. для Ленты.

Высылайте примеры готовых креативов. Оплата за 1 уникальный креатив до 600 руб. Копия креатива с подменой элементов до 300 руб.

Креативы нужно будет делать на постоянной основе