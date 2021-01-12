Дизайнер для креативов

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﻿Нужно сделать креативы instagram для Сторис и Ленты для организации детских праздников под ключ. Креативы должны быть сделаны лаконично с соблюдением фирменного стиля.

Количество креативов 3шт. для Сторис и 3шт. для Ленты. 

Высылайте примеры готовых креативов. Оплата за 1 уникальный креатив до 600 руб. Копия креатива с подменой элементов до 300 руб. 

Креативы нужно будет делать на постоянной основе

3 года назад
Arkada2007
39 летРоссия
4 года в сервисе
Был
2 года назад
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