Дизайн instagram страницы и facebook страницы

Требуется разработка видео баннеров для соц. сетей.
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Добрый день, уважаемые исполнители! Необходимо сделать оформление instagram-страницы и facebook-страницы для нашего шаблона, который уже продается на Templatemonster и других площадках. Прошу откликаться только тех, у кого есть опыт работы с такого рода заданиями или кто уже долго занимается дизайном и кто готов работать по факту выполненных работ. Прошу при отклике сразу указыать свой мессенджер для оперативной связи и дальнейшего обсуждения деталей проекта.
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