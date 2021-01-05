Дизайн instagram страницы и facebook страницы

Добрый день, уважаемые исполнители! Необходимо сделать оформление instagram-страницы и facebook-страницы для нашего шаблона, который уже продается на Templatemonster и других площадках. Прошу откликаться только тех, у кого есть опыт работы с такого рода заданиями или кто уже долго занимается дизайном и кто готов работать по факту выполненных работ. Прошу при отклике сразу указыать свой мессенджер для оперативной связи и дальнейшего обсуждения деталей проекта.