Несколько баннеров

Виктория очень компетентный специалист, сразу поняла в каком стиле нужны баннеры, предложила несколько интересных решений, мне даже было сложно выбирать) Понравилось сотрудничать с вами буду обращаться ещё, такой работы много. Рекомендую, не пожалеете)