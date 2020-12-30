Перевести баннера из Photoshop в Figma

$15
БаннерыЗакрыт38 заявок837 просмотров
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Необходимо просто перевести 6 несложных баннера из Photoshop в Figma

Баннера однотипные, разница лишь в переводах (около 20 языков)

Важно один из элементов текста (процент скидки) сделать компонентом.

Есть много примеров аналогичной работ, можно будет ориентироваться и сделать аналогично.

Также очень важно всё сделать внимательно и БЕЗ ошибок.

Работа на сегодня, на ближайшие несколько часов.

Пример баннера прикрепляю.

Figma
3 года назад
guest_16100990775252
3 года в сервисе
Был
3 года назад
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