Перевести баннера из Photoshop в Figma

Необходимо просто перевести 6 несложных баннера из Photoshop в Figma

Баннера однотипные, разница лишь в переводах (около 20 языков)

Важно один из элементов текста (процент скидки) сделать компонентом.

Есть много примеров аналогичной работ, можно будет ориентироваться и сделать аналогично.

Также очень важно всё сделать внимательно и БЕЗ ошибок.

Работа на сегодня, на ближайшие несколько часов.

Пример баннера прикрепляю.