Перевести баннера из Photoshop в Figma

Редизайн проекта иркутск клининга в инстаграмме
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Необходимо просто перевести 6 несложных баннера из Photoshop в Figma
Баннера однотипные, разница лишь в переводах (около 20 языков)
Важно один из элементов текста (процент скидки) сделать компонентом.
Есть много примеров аналогичной работ, можно будет ориентироваться и сделать аналогично.
Также очень важно всё сделать внимательно и БЕЗ ошибок.
Работа на сегодня, на ближайшие несколько часов.
Пример баннера прикрепляю.
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