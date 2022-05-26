NatalyasCOOL

Ищете мастера на все руки? Так вот она я!
Всем доброго времени суток! Если у вас есть интересное задание, то мы подружимся)
Немного о навыках:
1. Преподавание, репетиторство (основной вид деятельности). Дисциплины: Информатика, компьютерная графика, графический дизайн.
2. Графический дизайн. Баннеры, фирменный стиль, визитки, дизайн сайтов, карточек для маркетплейсов
Всегда онлайн и готова отвечать:
Портфолио на Behance (обновление)
Многое знаю, многое умею, пишите, найдем компромисс )
Я против войны в Украине!