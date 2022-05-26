NatalyasCOOL

Ищете мастера на все руки? Так вот она я!

Всем доброго времени суток! Если у вас есть интересное задание, то мы подружимся)

Немного о навыках:

1. Преподавание, репетиторство (основной вид деятельности). Дисциплины: Информатика, компьютерная графика, графический дизайн.

2. Графический дизайн. Баннеры, фирменный стиль, визитки, дизайн сайтов, карточек для маркетплейсов

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Портфолио на Behance (обновление)

Многое знаю, многое умею, пишите, найдем компромисс )