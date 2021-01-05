Видео баннеры

Необходимо просто перевести 6 несложных баннера из Photoshop в Figma Баннера однотипные, разница лишь в переводах (около 20 языков) Важно один из элементов текста (процент скидки) сделать компонентом. Есть много примеров аналогичной работ, можно будет ориентироваться и сделать ...