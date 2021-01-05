Видео баннеры

БаннерыЗакрыт15 заявок531 просмотр
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Требуется разработка видео баннеров для соц. сетей.

3 года назад
toprewt
36 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
  • Похожие заказы

  • Перевести баннера из Photoshop в Figma

    $15

    Необходимо просто перевести 6 несложных баннера из Photoshop в Figma Баннера однотипные, разница лишь в переводах (около 20 языков) Важно один из элементов текста (процент скидки) сделать компонентом. Есть много примеров аналогичной работ, можно будет ориентироваться и сделать ...

    Figma
    Баннеры38 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Создание анимированных и статических баннеров

    $100

    Здравствуйте. Необходимо создать графическое оформление рекламных баннеров для информационного проекта в сфере частных инвестиций. Объём заказа: 10 - 15 анимированных и статических баннеров с различными вариациями по размеру и тексту.  В отклике приложите примеры своих работ ...

    Баннеры20 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Оформление акканута в instagram

    Что нужно сделать: 1. Шаблон банеров несколько вариантов (цветовая зиливка + шрифт) 2. Шаблон постов несколько вариантов 3. Иконки для сторис 4. Главное фото аккаунта 5. На имеющиеся фото добавить подпись имеющимся уже шрифтом Рассмотрю только тех исполнителей у которых будет ...

    Баннеры10 заявок
    Закрыт
    3 года назад