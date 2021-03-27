Адаптивные, современные и трендовые сайты с применением интернет-маркетинга

Приветствую!

Давайте познакомимся.

Меня зовут Егор, мне 26 лет и на протяжении последних 5-ти лет я живу в Варшаве. Дизайном занимаюсь два года и за это время имел опыт работы с печатной продукцией, но основная специализация — это веб-дизайн. В свободное от работы время люблю кататься на шоссейном велосипеде, заниматься тайским-боксом и читать. Активно изучаю интернет-маркетинг и постоянно применяю знания на практике. Учу иностранные языке и на данный момент свободно общаюсь на четырёх языках: польский, английский, украинский и русский. В общем — молодой парень, который постоянно развивается не только умственно, но и физически и духовно :)

Ссылка на мой Behance — https://www.behance.net/yehor_design

Список услуг, которые я предоставляю

Дизайн лендингов

Дизайн интернет-магазинов

Дизайн корпоративных сайтов

Дизайн баннеров для сайта

Преимущества сотрудничества со мной

Вдумчиво знакомлюсь с ТЗ и адекватно определяю сроки работы и цену

Создаю современный, чистый и «работающий» дизайн, который превращает посетителей сайта в клиентов

Ответственно подхожу к работе и заинтересован в дальнейшем сотрудничестве и положительном отзыве

Всегда соблюдаю дедлайны , чтобы сохранить репутацию

, чтобы сохранить репутацию Всегда онлайн и готов обусдить все вопросы по голосовой связи

Спокойно отношусь к правкам и оперативно их делаю

Возвращаю предоплату, если нам «не по пути»

Полезные «плюшки», которые Вы получите работая со мной

Все всплывающие окна на сайте — бесплатно

Неограниченное колличество правок

Креативная страница «404» в подарок

Скидки для постоянных клиентов

Схема работы выглядит следующим образом

Получаю от вас ТЗ и заполненный бриф, ознакамливаюсь с ним, после чего определяю сроки и цену

Если вам всё походит и мы решаем сотрудничать, то вы высылаете мне предоплату 25% и как только я её получаю — начинаю работу

По мере создания макета — держу Вас в курсе и показываю результаты работы

После того, как я закончил работать над главным макетом и вы говорите, что он подходит вам на 100%, я начинаю работу над адаптивами

Для каждого сайта создаю 4 адаптивных макета под планшеты и мобильные устройства: 1000px, 768px, 480px и 320px, благодаря чему ваш сайт будет отлично смотреться на всех видах устройств

Присылаю вам готовые макеты адаптивов, что бы внести возможные правки

Когда всё готово и макет подходит вам на 100% вы высылаете мне остальные 75%

Я получаю деньги, а вы получаете ваш макет со всеми адаптивами. Работаю в "Figma", поэтому макеты Вы получите в формате .fig

Мы обмениваемся положительными отзывами, впечатлениями о сотрудничестве

После этого я не пропадаю, а остаюсь на связи

Контакты

Пишите в любое удобное время, отвечаю всегда как можно быстрее.