yt_design

Егор Тулинов yt_design

 
30 лет
5 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Адаптивные, современные и трендовые сайты с применением интернет-маркетинга

Приветствую!

Давайте познакомимся.

Меня зовут Егор, мне 26 лет и на протяжении последних 5-ти лет я живу в Варшаве. Дизайном занимаюсь два года и за это время имел опыт работы с печатной продукцией, но основная специализация — это веб-дизайн. В свободное от работы время люблю кататься на шоссейном велосипеде, заниматься тайским-боксом и читать. Активно изучаю интернет-маркетинг и постоянно применяю знания на практике. Учу иностранные языке и на данный момент свободно общаюсь на четырёх языках: польский, английский, украинский и русский. В общем — молодой парень, который постоянно развивается не только умственно, но и физически и духовно :)

Ссылка на мой Behance — https://www.behance.net/yehor_design

 

Список услуг, которые я предоставляю

  • Дизайн лендингов
  • Дизайн интернет-магазинов
  • Дизайн корпоративных сайтов
  • Дизайн баннеров для сайта

Преимущества сотрудничества со мной

  • Вдумчиво знакомлюсь с ТЗ и адекватно определяю сроки работы и цену
  • Создаю современный, чистый и «работающий» дизайн, который превращает посетителей сайта в клиентов
  • Ответственно подхожу к работе и заинтересован в дальнейшем сотрудничестве и положительном отзыве
  • Всегда соблюдаю дедлайны, чтобы сохранить репутацию
  • Всегда онлайн и готов обусдить все вопросы по голосовой связи
  • Спокойно отношусь к правкам и оперативно их делаю
  • Возвращаю предоплату, если нам «не по пути»

Полезные «плюшки», которые Вы получите работая со мной

  • Все всплывающие окна на сайте — бесплатно
  • Неограниченное колличество правок
  • Креативная страница «404» в подарок
  • Скидки для постоянных клиентов

Схема работы выглядит следующим образом

  • Получаю от вас ТЗ и заполненный бриф, ознакамливаюсь с ним, после чего определяю сроки и цену
  • Если вам всё походит и мы решаем сотрудничать, то вы высылаете мне предоплату 25% и как только я её получаю — начинаю работу
  • По мере создания макета — держу Вас в курсе и показываю результаты работы
  • После того, как я закончил работать над главным макетом и вы говорите, что он подходит вам на 100%, я начинаю работу над адаптивами
  • Для каждого сайта создаю 4 адаптивных макета под планшеты и мобильные устройства: 1000px, 768px, 480px и 320px, благодаря чему ваш сайт будет отлично смотреться на всех видах устройств
  • Присылаю вам готовые макеты адаптивов, что бы внести возможные правки
  • Когда всё готово и макет подходит вам на 100% вы высылаете мне остальные 75%
  • Я получаю деньги, а вы получаете ваш макет со всеми адаптивами. Работаю в "Figma", поэтому макеты Вы получите в формате .fig
  • Мы обмениваемся положительными отзывами, впечатлениями о сотрудничестве
  • После этого я не пропадаю, а остаюсь на связи

Контакты

Пишите в любое удобное время, отвечаю всегда как можно быстрее.

  • Telegram — yehor_digital
  • Email — [email protected]
  • Viber — +38098 354 61 98
  • WhatsUp — +48 575 398 331
Открыт к сотрудничеству, пишите!