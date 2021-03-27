Приветствую!
Давайте познакомимся.
Меня зовут Егор, мне 26 лет и на протяжении последних 5-ти лет я живу в Варшаве. Дизайном занимаюсь два года и за это время имел опыт работы с печатной продукцией, но основная специализация — это веб-дизайн. В свободное от работы время люблю кататься на шоссейном велосипеде, заниматься тайским-боксом и читать. Активно изучаю интернет-маркетинг и постоянно применяю знания на практике. Учу иностранные языке и на данный момент свободно общаюсь на четырёх языках: польский, английский, украинский и русский. В общем — молодой парень, который постоянно развивается не только умственно, но и физически и духовно :)
Ссылка на мой Behance — https://www.behance.net/yehor_design
Список услуг, которые я предоставляю
- Дизайн лендингов
- Дизайн интернет-магазинов
- Дизайн корпоративных сайтов
- Дизайн баннеров для сайта
Преимущества сотрудничества со мной
- Вдумчиво знакомлюсь с ТЗ и адекватно определяю сроки работы и цену
- Создаю современный, чистый и «работающий» дизайн, который превращает посетителей сайта в клиентов
- Ответственно подхожу к работе и заинтересован в дальнейшем сотрудничестве и положительном отзыве
- Всегда соблюдаю дедлайны, чтобы сохранить репутацию
- Всегда онлайн и готов обусдить все вопросы по голосовой связи
- Спокойно отношусь к правкам и оперативно их делаю
- Возвращаю предоплату, если нам «не по пути»
Полезные «плюшки», которые Вы получите работая со мной
- Все всплывающие окна на сайте — бесплатно
- Неограниченное колличество правок
- Креативная страница «404» в подарок
- Скидки для постоянных клиентов
Схема работы выглядит следующим образом
- Получаю от вас ТЗ и заполненный бриф, ознакамливаюсь с ним, после чего определяю сроки и цену
- Если вам всё походит и мы решаем сотрудничать, то вы высылаете мне предоплату 25% и как только я её получаю — начинаю работу
- По мере создания макета — держу Вас в курсе и показываю результаты работы
- После того, как я закончил работать над главным макетом и вы говорите, что он подходит вам на 100%, я начинаю работу над адаптивами
- Для каждого сайта создаю 4 адаптивных макета под планшеты и мобильные устройства: 1000px, 768px, 480px и 320px, благодаря чему ваш сайт будет отлично смотреться на всех видах устройств
- Присылаю вам готовые макеты адаптивов, что бы внести возможные правки
- Когда всё готово и макет подходит вам на 100% вы высылаете мне остальные 75%
- Я получаю деньги, а вы получаете ваш макет со всеми адаптивами. Работаю в "Figma", поэтому макеты Вы получите в формате .fig
- Мы обмениваемся положительными отзывами, впечатлениями о сотрудничестве
- После этого я не пропадаю, а остаюсь на связи
Контакты
Пишите в любое удобное время, отвечаю всегда как можно быстрее.
- Telegram — yehor_digital
- Email — [email protected]
- Viber — +38098 354 61 98
- WhatsUp — +48 575 398 331
Портфолио
- Создаю уникальный и современный дизайн сайтов52 просмотра
- Дизайн сайта интернет-магазина VT Мебли62 просмотра