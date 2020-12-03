Внимательна, ответственна, точна в мелочах, уважительно отношусь к заказчику. Сделаю дизайн, который заставит клиента купить, а вас - любоваться

Привет!

Меня зовут Анна, и я веб-дизайнер. Обладаю большим опытом работы в разных сферах, от продавца в магазине в студенческие годы до специалиста в области спорта и менеджера по организации мероприятий. Однако только последние 7 месяцев я по-настоящему люблю то, что делаю!

Создавать дизайн сайтов, анализировать, придумывать, креативить и воплощать - это именно то, что радует меня каждый день!

Я начала с самостоятельного изучения дизайна и необходимых инструментов, отработки своих навыков и их совершенствования. Сейчас также прохожу годовое обучение на факультете веб-дизайна, потому что считаю, что уметь пользоваться фотошопом - не равно быть дизайнером.

Предыдущий опыт работы научил меня самостоятельно решать задачи любой сложности и нести ответственность за принятые решения, коммуницировать с людьми, находить компромиссные решения и уступать.

Скрупулезно подхожу к своей работе, поставленные задачи выполняю в срок, внимательно отношусь к корректности и грамотности исходящей от меня информации.

Работаю в Figma, Adobe Photoshop и Adobe Illustrator для создания качественного, удобного и продающего дизайна. Также делаю сайты "под ключ" на платформе-конструкторе Tilda.

После сотрудничества со мной вы получите удобный для пользователя, чистый, современный, адаптивный (1280 рх, 1000 рх, 768 рх, 480 рх, 320 рх - чтобы ваш дизайн смотрелся идеально на любом устройстве, а верстальщику не пришлось ничего "додумывать"), продающий, профессиональный дизайн.

Если этой информации недостаточно, то еще немного обо мне:

Забочусь об экологии (стремлюсь к минимизации пластика в моей жизни, вторичному и рациональному использованию ресурсов).

Считаю себя объективным, отзывчивым и целеустремленным человеком.

Образование: бакалавр экономики, магистр профессионального спорта, веб-дизайнер (в настоящее время).

Знание языков: русский – родной; английский – intermediate.

Способы связи:

- через платформу;

- telegram: @anytaatyna

Буду рада обсудить проект голосом или по видео!