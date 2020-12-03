AnnaSoldatova

Анна AnnaSoldatova

 
31 год
5 лет на фриланс-бирже
Была
4 года назад
Внимательна, ответственна, точна в мелочах, уважительно отношусь к заказчику. Сделаю дизайн, который заставит клиента купить, а вас - любоваться

Привет!

Меня зовут Анна, и я веб-дизайнер. Обладаю большим опытом работы в разных сферах, от продавца в магазине в студенческие годы до специалиста в области спорта и менеджера по организации мероприятий. Однако только последние 7 месяцев я по-настоящему люблю то, что делаю!

Создавать дизайн сайтов, анализировать, придумывать, креативить и воплощать - это именно то, что радует меня каждый день!

Я начала с самостоятельного изучения дизайна и необходимых инструментов, отработки своих навыков и их совершенствования. Сейчас также прохожу годовое обучение на факультете веб-дизайна, потому что считаю, что уметь пользоваться фотошопом - не равно быть дизайнером. 

Предыдущий опыт работы научил меня самостоятельно решать задачи любой сложности и нести ответственность за принятые решения, коммуницировать с людьми, находить компромиссные  решения и уступать. 

Скрупулезно подхожу к своей работе, поставленные задачи выполняю в срок, внимательно отношусь к корректности и грамотности исходящей от меня информации.

Работаю в Figma, Adobe Photoshop и Adobe Illustrator для создания качественного, удобного и продающего дизайна. Также делаю сайты "под ключ" на платформе-конструкторе Tilda.

После сотрудничества со мной вы получите удобный для пользователя, чистый, современный, адаптивный (1280 рх, 1000 рх, 768 рх, 480 рх, 320  рх - чтобы ваш дизайн смотрелся идеально на любом устройстве, а верстальщику не пришлось ничего "додумывать"), продающий, профессиональный дизайн.

Если этой информации недостаточно, то еще немного обо мне:

Забочусь об экологии (стремлюсь к минимизации пластика в моей жизни, вторичному и рациональному использованию ресурсов).

Считаю себя объективным, отзывчивым и целеустремленным человеком. 

Образование: бакалавр экономики, магистр профессионального спорта, веб-дизайнер (в настоящее время).

Знание языков: русский – родной;  английский – intermediate.

Способы связи:

- через платформу;

- telegram: @anytaatyna

Буду рада обсудить проект голосом или по видео!

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Отзывы заказчиков

a-luxkz
Иван 
38 лет
18 лет в сервисе
Был
2 года назад
774 отзыва(-6)
$15
10 баллов
4 года назад
Дизайн
Все Хорошо ! Сотрудничаем дальше !
Понятное ТЗ, оперативная коммуникация! Легко и приятно сотрудничать
Ответный отзыв
guest_16088054748094
4 года в сервисе
Был
4 года назад
$12
10 баллов
4 года назад
Создать анимационный банер для рекламы в инстаграм
Все отлично, заказ выполнен в срок.
Понятное и четкое ТЗ. Приятный заказчик. Быстрая и удобная коммуникация. Рекомендую!
Ответный отзыв
Sobol23_78
Наталья 
47 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад
$8
10 баллов
4 года назад
Дизайн шапки на блог
Спасибо большое Анне! Выполнила работу качественно и в срок. Особое спасибо за предоставление нескольких вариантов!
Было приятно и комфортно взаимодействовать. Наталья всегда была на связи для уточнения вопросов!
Ответный отзыв
MashaS
Мария 
25 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад
$4
10 баллов
4 года назад
Подбор изображений
Анна очень помогла нам с задачей подбора и обработки фотографий к статьям. Быстро поняла поставленную задачу, без сложных ТЗ, "человеческим" языком. Предложила несколько вариантов на выбор. А главное все сделала вовремя. Спасибо!
Быстрая и удобная коммуникация и оплата, четко поставленная задача. Только приятные впечатления от сотрудничества!
Ответный отзыв
guest_1605951857986
4 года в сервисе
Был
4 года назад
$15
10 баллов
4 года назад
Дизайн меню для кофе с собой
Заказом доволен, все оперативно и по ТЗ. Спасибо!
Внимательный заказчик, комфортное сотрудничество!
Ответный отзыв
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3 отзыва
$8/час
от $8от 1 дня
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