Привет!
Меня зовут Анна, и я веб-дизайнер. Обладаю большим опытом работы в разных сферах, от продавца в магазине в студенческие годы до специалиста в области спорта и менеджера по организации мероприятий. Однако только последние 7 месяцев я по-настоящему люблю то, что делаю!
Создавать дизайн сайтов, анализировать, придумывать, креативить и воплощать - это именно то, что радует меня каждый день!
Я начала с самостоятельного изучения дизайна и необходимых инструментов, отработки своих навыков и их совершенствования. Сейчас также прохожу годовое обучение на факультете веб-дизайна, потому что считаю, что уметь пользоваться фотошопом - не равно быть дизайнером.
Предыдущий опыт работы научил меня самостоятельно решать задачи любой сложности и нести ответственность за принятые решения, коммуницировать с людьми, находить компромиссные решения и уступать.
Скрупулезно подхожу к своей работе, поставленные задачи выполняю в срок, внимательно отношусь к корректности и грамотности исходящей от меня информации.
Работаю в Figma, Adobe Photoshop и Adobe Illustrator для создания качественного, удобного и продающего дизайна. Также делаю сайты "под ключ" на платформе-конструкторе Tilda.
После сотрудничества со мной вы получите удобный для пользователя, чистый, современный, адаптивный (1280 рх, 1000 рх, 768 рх, 480 рх, 320 рх - чтобы ваш дизайн смотрелся идеально на любом устройстве, а верстальщику не пришлось ничего "додумывать"), продающий, профессиональный дизайн.
Если этой информации недостаточно, то еще немного обо мне:
Забочусь об экологии (стремлюсь к минимизации пластика в моей жизни, вторичному и рациональному использованию ресурсов).
Считаю себя объективным, отзывчивым и целеустремленным человеком.
Образование: бакалавр экономики, магистр профессионального спорта, веб-дизайнер (в настоящее время).
Знание языков: русский – родной; английский – intermediate.
Способы связи:
- через платформу;
- telegram: @anytaatyna
Буду рада обсудить проект голосом или по видео!
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