Изменить на картинке интерфейс с айфона на андройд

БаннерыЗавершен5 заявок327 просмотров
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Изменить стилистику частей экрана (отображение времени и даты как слева и клавиатуры, как справа). Все остальное оставить, как есть.

3 года назад
alexonbis
Алексей 
33 годаБеларусь
4 года в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
Nana76390
Яна 
25 летБеларусь
4 года в сервисе
Была
16 дней назад
3 года назад
$5
1 день
Отлично, спасибо!
Все супер.
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