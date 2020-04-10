Nana76390

Яна Nana76390

 
25 летБеларусь/Минск
4 года на фриланс-бирже
Была
день назад
&#128165;Привет. Уникальный дизайн заказывали? Пока другие обещают - я делаю.&#128165;

Добро пожаловать в мой творческий мир! 🔥

Меня зовут Яна, я Midle Motion and Graphic дизайнер.

Мой реальный опыт работы более 3х лет с крупными компаниями. (акцентриую внимание на этом, потому что понимаю, что большинство фрилансеров указывают фейковый стаж и уровень.

Услуги, которые я предоставляю:

❗️Обработка фотографий

- креативная обработка фото, ретушь, коллажирование.

❗️Обработка видео

- motion дизайн;

- stop-motion анимация;

- монтаж виде, корпоративных фильмов, рекламных креативов, анимация.

❗️Создание иллюстраций (в различных стилях):

- арты/иллюстрация, аватары, обложки для соц.сетей;

- принты (вышивка, печать), эскизы тату;

- стикеры статичные и анимированные(реализованы 5 паков коммерческих стикеров для компаний);

❗️Графический дизайн:

- дизайн баннеров.

- создание рекламных креативов в вертикалях: геймблинг, беттинг, нутра и товарка.

🔥Мои навыки и умения:🔥

— Владение программами на профессиональном уровне: Adobe After Effects, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator.

— Умение работать в заданных сроках;

— Умение находить исходники для работы;

— Внимательность к ТЗ, гайдлайнам и дедлайнам;

— Индивидуальность;

— Все работы в портфолио - реализованные проекты для различных компаний.

❗️Мой опыт работы:

🔥- Webson Company (Amz Vortex) (2019 - 2021)

Должность: графический дизайнер.

Обязанности:

-создание креативов и баннеров для рекламы в Facebook (анимация,статика,видео креативы) - товарка, геймблинг, нутра.

🔥- AdsProfit (апрель 2019 - по сей день)

Должность: дизайнер-креативщик.

Обязанности: создание видео креативов под вертикали - ТОВАРКА, НУТРА, ГЕЙМБЛИНГ под разные гео.

🔥- Easy Loot (июнь 2019 - по сей день)

Должность: Графический дизайнер бренда одежды

Обязанности: создание дизайна (иллюстрации) для принтов одежды бренда Easy Loot для последующей вышивки и печати.

🔥- AppsuLove (октябрь 2020 - по сей день).

2d motion дизайнер.

Обязанности: motion design, съёмка видео, персонажная анимация, vfx, sfx.

Буду рада сотрудничеству :)

🔥-Портфолио- https://www.artstation.com/ivanova-designer

IllustratorPhotoshopAfter Effects
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$300
средняя цена заказа
100%
заявок принято заказчиками
нет постоянных заказчиков
4
безопасных платежей
Портфолио
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Отзывы заказчиков
guest_16569484835185
2 года в сервисе
Был
год назад
$300
10 баллов
год назад
Создать 10 стикеров
Очень грамотный и отличный специалист! Очень понравилось работать с Яной и еще не раз обратимся в ней
Всё отлично!
Ответный отзыв
alexonbis
Алексей 
33 годаБеларусь
4 года в сервисе
Был
2 года назад
$5
10 баллов
3 года назад
Изменить на картинке интерфейс с айфона на андройд
Отлично, спасибо!
Все супер.
Ответный отзыв
Thcalm
30 летРоссия
4 года в сервисе
Был
2 года назад
$20
10 баллов
3 года назад
Илюсстрация
Оперативно и качественно! Рекомендую!
Спасибо за работу. Всё на высшем уровне!
Ответный отзыв
Vintz
Денис 
37 летУкраина
4 года в сервисе
Был
3 года назад
$25
10 баллов
4 года назад
Разработка креативных баннеров для FB
Отличная работа! Правильная оценка и интерпретация поставленных задач, креативный подход, наличие собственного стиля, быстрое исполнение!
Спасибо за продуктивный конкурс, чёткое ТЗ, своевременная оплата. Рекомендую данного заказчика! И за 1 место - спасибо!
Ответный отзыв
Napoli2007
Надежда 
40 летРоссия
9 лет в сервисе
Была
6 месяцев назад
$5
10 баллов
4 года назад
Нарисовать картинку для лого группы ВК
Замечательный исполнитель. Всегда на связи, отвечает быстро, работает быстро, всё в срок и то что надо! Рекомендую!
Спасибо большое за предоставленную работу! Чёткое ТЗ, своевременная оплата. Рекомендую!
Ответный отзыв
Баннеры
2 отзыва
$10/час
от $10от 1 дня
#214
Фирменный стиль
нет отзывов
$10/час
от $10от 1 дня
#370
Обработка фотографий
нет отзывов
$5/час
от $5от 1 дня
#1486