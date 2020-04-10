Добро пожаловать в мой творческий мир! 🔥
Меня зовут Яна, я Midle Motion and Graphic дизайнер.
Мой реальный опыт работы более 3х лет с крупными компаниями. (акцентриую внимание на этом, потому что понимаю, что большинство фрилансеров указывают
фейковый стаж и уровень.
Услуги, которые я предоставляю:
❗️Обработка фотографий
- креативная обработка фото, ретушь, коллажирование.
❗️Обработка видео
- motion дизайн;
- stop-motion анимация;
- монтаж виде, корпоративных фильмов, рекламных креативов, анимация.
❗️Создание иллюстраций (в различных стилях):
- арты/иллюстрация, аватары, обложки для соц.сетей;
- принты (вышивка, печать), эскизы тату;
- стикеры статичные и анимированные(реализованы 5 паков коммерческих стикеров для компаний);
❗️Графический дизайн:
- дизайн баннеров.
- создание рекламных креативов в вертикалях: геймблинг, беттинг, нутра и товарка.
🔥Мои навыки и умения:🔥
— Владение программами на профессиональном уровне: Adobe After Effects, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator.
— Умение работать в заданных сроках;
— Умение находить исходники для работы;
— Внимательность к ТЗ, гайдлайнам и дедлайнам;
— Индивидуальность;
— Все работы в портфолио - реализованные проекты для различных компаний.
❗️Мой опыт работы:
🔥- Webson Company (Amz Vortex) (2019 - 2021)
Должность: графический дизайнер.
Обязанности:
-создание креативов и баннеров для рекламы в Facebook (анимация,статика,видео креативы) - товарка, геймблинг, нутра.
🔥- AdsProfit (апрель 2019 - по сей день)
Должность: дизайнер-креативщик.
Обязанности: создание видео креативов под вертикали - ТОВАРКА, НУТРА, ГЕЙМБЛИНГ под разные гео.
🔥- Easy Loot (июнь 2019 - по сей день)
Должность: Графический дизайнер бренда одежды
Обязанности: создание дизайна (иллюстрации) для принтов одежды бренда Easy Loot для последующей вышивки и печати.
🔥- AppsuLove (октябрь 2020 - по сей день).
2d motion дизайнер.
Обязанности: motion design, съёмка видео, персонажная анимация, vfx, sfx.
Буду рада сотрудничеству :)
🔥-Портфолио- https://www.artstation.com/ivanova-designer
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