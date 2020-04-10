💥Привет. Уникальный дизайн заказывали? Пока другие обещают - я делаю.💥

Добро пожаловать в мой творческий мир! 🔥

Меня зовут Яна, я Midle Motion and Graphic дизайнер.

Мой реальный опыт работы более 3х лет с крупными компаниями. (акцентриую внимание на этом, потому что понимаю, что большинство фрилансеров указывают фейковый стаж и уровень.

Услуги, которые я предоставляю:

❗️Обработка фотографий

- креативная обработка фото, ретушь, коллажирование.

❗️Обработка видео

- motion дизайн;

- stop-motion анимация;

- монтаж виде, корпоративных фильмов, рекламных креативов, анимация.

❗️Создание иллюстраций (в различных стилях):

- арты/иллюстрация, аватары, обложки для соц.сетей;

- принты (вышивка, печать), эскизы тату;

- стикеры статичные и анимированные(реализованы 5 паков коммерческих стикеров для компаний);

❗️Графический дизайн:

- дизайн баннеров.

- создание рекламных креативов в вертикалях: геймблинг, беттинг, нутра и товарка.

🔥Мои навыки и умения:🔥

— Владение программами на профессиональном уровне: Adobe After Effects, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator.

— Умение работать в заданных сроках;

— Умение находить исходники для работы;

— Внимательность к ТЗ, гайдлайнам и дедлайнам;

— Индивидуальность;

— Все работы в портфолио - реализованные проекты для различных компаний.

❗️Мой опыт работы:

🔥- Webson Company (Amz Vortex) (2019 - 2021)

Должность: графический дизайнер.

Обязанности:

-создание креативов и баннеров для рекламы в Facebook (анимация,статика,видео креативы) - товарка, геймблинг, нутра.

🔥- AdsProfit (апрель 2019 - по сей день)

Должность: дизайнер-креативщик.

Обязанности: создание видео креативов под вертикали - ТОВАРКА, НУТРА, ГЕЙМБЛИНГ под разные гео.

🔥- Easy Loot (июнь 2019 - по сей день)

Должность: Графический дизайнер бренда одежды

Обязанности: создание дизайна (иллюстрации) для принтов одежды бренда Easy Loot для последующей вышивки и печати.

🔥- AppsuLove (октябрь 2020 - по сей день).

2d motion дизайнер.

Обязанности: motion design, съёмка видео, персонажная анимация, vfx, sfx.

Буду рада сотрудничеству :)

🔥-Портфолио- https://www.artstation.com/ivanova-designer