Требуется разработать 10 уникальных стикеров на основе предоставленных референсов. Необходимо учитывать стиль и цветовую гамму для соответствия проектам. Ожидается качественное выполнение задач в срок.
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