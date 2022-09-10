Здравствуйте!

Есть задача по созданию сайта, требуется человек, который сможет сверстать адаптивно, макет сделан в фигме. Сделать нужно будет под управление через вордпресс.

Тема сайта — аренда номеров. Сайт состоит из 4х основных страниц + вложенные категории, пока страниц категорий нет, есть только основные. Обязательное условие — сайт должен хорошо выглядеть на всех устройствах. Основной дизайн есть, в дальнейшем нужно будет развивать сайт, сейчас рассматриваю человека на проект, но если будете готовы продолжать сотрудничать, верстка внутренних страниц и тд, улучшать проект — я только за!

Также возможно создание дополнительных страниц. Умение работать в фигме будет плюсом, натяжка тоже будет нужна.

Пишите свои цены и сроки, также готовы ли вы работать в дальнейшем. Обязательно присылайте примеры работ и контакты для обратной связи! Макет скину.

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