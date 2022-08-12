Задача заключается в оптимизации скорости загрузки сайта компании, занимающейся продажей недвижимости. Необходимо улучшить производительность сайта для повышения пользовательского опыта и уменьшения времени загрузки страниц.
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Привет хочу заказать веб сайт есть ватсап для подробного обсуждения
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