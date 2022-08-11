Создать одностраничный сайт - визитку

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Закрыт30 заявок449 просмотров

Добрый день! Нужно создать простой сайт. 1 страница (даже без скролла, 1920-1080)

Структура:

Фон (дам), по центру экрана: Название компании, чуть ниже слоган.

Три блока:

Слева (полупрозрачный блок: название блока и список внутри блока с гиперссылками)

Справа тоже самое

Снизу блок в виде строки с бегущими логотипами

Обязательно: выпадающие анимации и красивое появление текста, блоков при открытии сайта.

Могу дать полную видимость сайта, сделанную в фотошопе. Никаких механизмов,процессов/регистраций - ничего. Сайт визитка в современном дизайне.

3 года назад
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