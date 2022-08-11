Ищем специалистов для создания лендингов с нуля под ключ для инвестиционного фонда. Требуется опыт работы в недвижимости и высокая конверсия. Целевая аудитория: инвесторы и клиенты элитной недвижимости в Москве. Присылайте ссылки на портфолио с примерами работ в данной сфере.
Создать одностраничный сайт - визитку
Добрый день! Нужно создать простой сайт. 1 страница (даже без скролла, 1920-1080)
Структура:
Фон (дам), по центру экрана: Название компании, чуть ниже слоган.
Три блока:
Слева (полупрозрачный блок: название блока и список внутри блока с гиперссылками)
Справа тоже самое
Снизу блок в виде строки с бегущими логотипами
Обязательно: выпадающие анимации и красивое появление текста, блоков при открытии сайта.
Могу дать полную видимость сайта, сделанную в фотошопе. Никаких механизмов,процессов/регистраций - ничего. Сайт визитка в современном дизайне.
Заявки фрилансеров
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